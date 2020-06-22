ФОТО | Победителем конкурса эскизов на пляжное здание Штромки стал проект Rannahoov, хотя жители Таллинна проголосовали за другую работу

По словам председателя жюри и вице-мэра Таллинна Андрея Новикова, среди конкурсных работ были представлены очень сильные эскизы, и выбрать из них лучший оказалось для жюри весьма сложной задачей.

“В случае работы Rannahoov чашу весов перевесила мультифункциональность предложенного архитектурного решения, которая дает возможность проводить разнообразную деятельность круглый год независимо от сезона, как внутри, так и снаружи здания, — пояснил Андрей Новиков. — Также элегантное и целостное архитектурное решение прекрасно вписывается в окружающий ландшафт и наилучшим образом открывает вид на море”.

Вице-мэр добавил, что строительство нового пляжного комплекса Штромки является частью большой столичной программы по приведению в порядок крупнейших городских пляжей, целью которой является признание популярнейших пляжей достойными синего знака — то есть присвоения им так называемой категории “А”.

Старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд отметил, что вдобавок к жюри, состоящему из специалистов, для выявления лучшего проекта было также проведено и народное голосование, оказавшееся весьма популярным.

“Благодаря социальной сети Фейсбук информация о конкурсе достигла 77 000 человек, — сказал старейшина. — Это на 17 000 человек больше, чем жителей в нашем районе. К сожалению, выбранный народным голосованием проект Mereärkamine не победил, но оказался в числе двух лучших эскизов”, — прокомментировал Ярвелайд.

Mere ärkamine

Лучшую работу жюри конкурса выбирало среди пяти эскизов: Laine, Randevuu, Rannahoov, Kaarik и Mere ärkamine. Премию в размере 3000 евро единогласно присудили занявшему первое место эскизу Rannahoov, а авторы занявшего второе место проекта Mere ärkamine получили 2000 евро.

Лучшее архитектурное решение выбирало жюри, в которое входили представители Таллинна и специалисты в области архитектуры; председателем жюри стал вице-мэр Андрей Новиков.