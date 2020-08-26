Британский режиссер Кристофер Нолан с семьей в прошлом году прожил в Таллинне два месяца во время съемок боевика “Довод”. Режиссер выбрал в качестве временного пристанища особняк под соснами в Нымме, принадлежащий бывшей “Мисс Эстония”.
ФОТО | Под соснами в Нымме… Смотрите, в каком роскошном особняке жил Нолан во время съемок “Довода” в Таллинне
Построенный в 1934 году дом неоднократно проходил реновацию. Особняк с шестью спальнями и площадью 537 квадратных метров сейчас выставлен на продажу за 995 000 евро. Ищите объявление здесь.
В 2012 году на участке был также построен гостевой домик на 88,1 квадратных метров, где есть еще две спальни.
В последние годы в доме по адресу Вабадузе пуйестеэ, 23 проживала “Мисс Эстония 1994” Эва Мария Лаан. После развода она живет там со своими двумя детьми, но прошлым летом сдала дом в аренду семье Нолана на два месяца. Однако в связи с договором о конфиденциальности Лаан об известном жильце ничего рассказать не может.
Смотрите, как выглядит особняк, в котором жила голливудская семья!
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