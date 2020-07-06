ФОТО | Покупайте! Вилла предполагаемого лидера преступного мира в Виймси за год подешевела почти на миллион евро

В прошлом году на порталах недвижимости за роскошное здание площадью 801 м2 просили три миллиона евро. К настоящему моменту цена снижена до 2,1 миллиона евро. Несмотря на это, вилла по-прежнему входит в десятку самых дорогих выставленных на продажу жилых домов в Эстонии.

Центральная криминальная полиция задержала Гаммера и его бизнес-партнера Хуберта Хирва в феврале 2018 года. С этого момента оба мужчины находятся под стражей.

OSTA ÄRA! Luksvilla aadressil Miiduranna tee 25. Nüüd säästad lausa 900 000 eurot. Foto: Henri-Kristian Kirsip





OSTA ÄRA! Luksvilla aadressil Miiduranna tee 25. Nüüd säästad lausa 900 000 eurot. Foto: Henri-Kristian Kirsip

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