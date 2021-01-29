Таллиннская горуправа выдала разрешение на строительство для объединения зданий Postimaja и Coca-Cola Plaza на основании проектного решения проектных бюро Innopolis Insenerid и HG Arhitektuur, пишет Ärileht.
29.01.2021, 10:10
ФОТО | Postimaja и Coca-Cola Plaza изменятся до неузнаваемости. Это обойдется в 20 млн евро
Согласно проектному решению, Baltic Horizon планирует в квартале Ротерманни новые современные и удобные для пешеходов входы как со стороны старого города, так и центра, вдобавок в объединяемых зданиях прибавится новых коммерческих и офисных площадей. Объединение и девелопмент двух зданий будет стоить до 20 миллионов евро. Девелоперским проектом руководит Paasik OÜ.
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