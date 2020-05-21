Жилой дом, построенный в Вильяндимаа в Коксвере, в рамках сотрудничества государственной программы арендных домов KredEx и концерна Silikaat Grupp, создает для местных жителей и вновь прибывших в регион специалистов дополнительные возможности для работы на расположенных в волости Пыхья-Сакала предприятиях.
ФОТО | Построенный в Вильяндимаа арендный дом поспособствует местному трудоустройству. Смотрите, как он выглядит снаружи и внутри
Арендный дом вырос в Коксвере на границе Вильяндимаа в результате сотрудничества Mangen PM, Tartu Ehitus и прочих предприятий концерна Silikaat Grupp, а также KredEx и волости Пыхья-Сакала. Волостная управа Пыхья-Сакала выдала новому расположенному в Коксвере арендному дому разрешение на эксплуатацию 6 мая, а 7 мая дом был сдан. Первый арендатор получил ключи 15 мая.
Строительство арендного дома в Коксвере обошлось примерно в 1,5 миллиона евро — эта сумма была поровну покрыта самофинансированием Mangeni PM OÜ, предприятия концерна Silikaat, и государственной программой арендных домов KredEx.
По словам исполнительного директора Silikaat Grupp Яака Саарнийта, цель заключалась в том, чтобы построить современный арендный дом с низкими коммунальными расходами, жилье в котором в том числе могут себе позволить как семьи с низким доходом, так и только выходящая на рынок труда молодежь. ”Арендный дом в Коксвере является сверхэкономичным зданием уровня энергетической эффективности ”А”, где коммунальные расходы составляют 60-80 евро. Низкие постоянные расходы в течение всего года обеспечиваются установленными на крыше дома солнечными батареями и геотермальным отоплением, а чистая вода подается жителям из специально сооруженной скважины. В доме пять трехкомнатных и шесть двухкомнатных квартир, а рядом со зданием расположены детская игровая площадка и автомобильная парковка”, — сказал Саарнийт.
По словам руководителя отдела жилья и энергетической эффективности KredEx Трийн Рейнсалу, энергоэффективность стоит повышать как при строительстве новых жилых домов, так и в ходе реконструкции существующих. ”Энергоэффективность — это не просто утепленный фасад. С умом построенное или реконструированное энергоэффективное жилье отличается хорошим внутренним климатом, продуманными техносистемами и, как показывает пример арендного дома в Коксвере, часть энергии производится прямо на месте с использованием солнечных батарей и геотермального отопления. Мы надеемся, что жильцы арендного дома также останутся довольны своим новым современным и энергоэффективным жилищем”, — отметила она.
Маарика Суси, член правления расположенного в Коксвере занимающегося животноводством предприятия Mangeni PM OÜ, уверена в том, что современные условия жизни привлекут хороших специалистов, а также мотивируют молодое поколение оставаться в сельской местности: ”Первым жильцом дома стал молодой животновод-телятник, который смог устроиться на работу благодаря возможности жить рядом с фермой”.
”Строительство арендного дома, безусловно, дает волости Пыхья-Сакала сильное конкурентное преимущество перед соседями в том, что касается набора рабочей силы. Новый дом поддерживает развитие предпринимательства в Коксвере, а также помогает сделать ближе жителям региона необходимые для жизни услуги, например, медицинское обслуживание”, — добавил Саарнийт.
По словам всех сторон, строительство 11-квартирного арендного дома на границе Вильяндимаа в Коксвере стало успешным проектом во многом именно благодаря безупречному сотрудничеству.
В концерн Silikaat Grupp входят 33 основанных на эстонском капитале предприятия. Наиболее известными из них являются OÜ Järve Kaubanduskeskus, AS Silikaat, Aatrium Sisustuskaubamaja AS, сельскохозяйственные предприятия Kõo Agro OÜ и Mangeni PM, а также занимающаяся производством транспортного топлива из возобновляемых источников компания Biometaan OÜ.
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