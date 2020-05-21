ФОТО | Построенный в Вильяндимаа арендный дом поспособствует местному трудоустройству. Смотрите, как он выглядит снаружи и внутри

Арендный дом вырос в Коксвере на границе Вильяндимаа в результате сотрудничества Mangen PM, Tartu Ehitus и прочих предприятий концерна Silikaat Grupp, а также KredEx и волости Пыхья-Сакала. Волостная управа Пыхья-Сакала выдала новому расположенному в Коксвере арендному дому разрешение на эксплуатацию 6 мая, а 7 мая дом был сдан. Первый арендатор получил ключи 15 мая.

Строительство арендного дома в Коксвере обошлось примерно в 1,5 миллиона евро — эта сумма была поровну покрыта самофинансированием Mangeni PM OÜ, предприятия концерна Silikaat, и государственной программой арендных домов KredEx.

По словам исполнительного директора Silikaat Grupp Яака Саарнийта, цель заключалась в том, чтобы построить современный арендный дом с низкими коммунальными расходами, жилье в котором в том числе могут себе позволить как семьи с низким доходом, так и только выходящая на рынок труда молодежь. ”Арендный дом в Коксвере является сверхэкономичным зданием уровня энергетической эффективности ”А”, где коммунальные расходы составляют 60-80 евро. Низкие постоянные расходы в течение всего года обеспечиваются установленными на крыше дома солнечными батареями и геотермальным отоплением, а чистая вода подается жителям из специально сооруженной скважины. В доме пять трехкомнатных и шесть двухкомнатных квартир, а рядом со зданием расположены детская игровая площадка и автомобильная парковка”, — сказал Саарнийт.

По словам руководителя отдела жилья и энергетической эффективности KredEx Трийн Рейнсалу, энергоэффективность стоит повышать как при строительстве новых жилых домов, так и в ходе реконструкции существующих. ”Энергоэффективность — это не просто утепленный фасад. С умом построенное или реконструированное энергоэффективное жилье отличается хорошим внутренним климатом, продуманными техносистемами и, как показывает пример арендного дома в Коксвере, часть энергии производится прямо на месте с использованием солнечных батарей и геотермального отопления. Мы надеемся, что жильцы арендного дома также останутся довольны своим новым современным и энергоэффективным жилищем”, — отметила она.