Уникальный “жилой ансамбль” на улице Рюйтли имеет внутренний двор, а также легендарную башню Кик-ин-де-Кёк и древнюю городскую стену в качестве соседей, пишет Ärileht. Интересны как история здания, так и его владельцы.
ФОТО | Предприниматели с пестрым прошлым продают в Старом Таллинне интереснейший дом
Привлекающее взоры здание по адресу Рюйтли, 24 имеет площадь около 250 м2. В доме есть винный погреб, роскошные комнаты, массивный камин. На территории находится гостевой домик площадью 33,5 м2, к которому можно пристроить еще один этаж площадью 25 м2. Также имеется подсобная постройка. Во внутреннем дворе может припарковаться четыре автомобиля. Цена объекта — 1,6 млн евро.
Интересная компания
C 2014 года данная недвижимость принадлежит фирме Rüütli Invest OÜ. Примечательно, что с 12 мая этого года фирма удалена из коммерческого регистра. До последнего момента Rüütli Invest OÜ принадлежала предприятию Cap Ferrat OÜ, обороты которого в последнее время составляли менее 15 000 евро. В 2018 году фирма показала убыток в 108 000 евро.
До начала июля действительными выгодополучателями Cap Ferrat OÜ были люди с интересным бэкграундом: Татьяна Левицкая, Андрей Жуков и Сергей Элошвили. 6 июля Левицкая покинула предприятие. Эти люди бизнес-общественности хорошо известны, все трое входят в состав правления Talllinna Äripank, который считается банком с высоким риском отмывания средств.
Жуков известен в бизнес-среде Эстонии уже с 90-х. Он был, например, совладельцем Aravete Agro, а много лет назад продал Урмасу Сыырумаа охранную фирму Alfastar. Также через Panaviatic был успешен в авиабизнесе. В последнем рейтинге богатых людей по версии Äripäev Жуков занял 262 место с 14,7 млн евро.
Сергей Элошвили ранее возглавлял в таллиннской полиции группу по расследованию убийств. После ухода из правоохранительных органов он стал руководителем службы безопасности Äripank. По данным КаПо, Элошвили замешал в скандале с записями SIA.
История дома
Первые упоминания о доме на Рюйтли относятся к 1661 году. Тогда он являлся частью соседней площади. В документах 1820 года участок уже представлен как самостоятельный. В 1928 и 1931 здание реконструировали по проекту архитектора Х.Йохансона, достроив один этаж и новый подъезд.
Нынешний облик здание получило в результате реконструкции в 2006 году. Авторами проекта стало OÜ T-Linnaprojekt в лице архитектора Тийны Линна. Реставрация производилась с соблюдением требований по охране памятников старины.
Смотрите фото ЗДЕСЬ.
Ликвидировать предприятие вместе с недвижимостью?
В Тартуском уездном суде пояснили, что данные действия регулируется законом. При упразднении паевого общества обычно оно ликвидируется, если закон не предусматривает иное. Это касается как добровольной, так и принудительной ликвидации. После удовлетворения требований кредиторов оставшееся имущество распределяется между пайщиками на основании плана распределения.
После ликвидации ликвидаторы (как правило, члены правления) могут подать заявление об удалении паевого общества из коммерческого регистра. В определенных случаях удаление может быть не окончательным. Например, если после удаления выяснится, что у фирмы осталось нераспределенное имущество, суд по требованию заинтересованного лица может принять иное решение и вернуть полномочия бывшим ликвидаторам или назначить новых для завершения процесса.
Советуем прочитать:
ФОТО И ВИДЕО | Смотрите, какие прекрасные приватные дачи продаются в Эстонии
ФОТО | Роскошная мыза в Пярнумаа с невероятно низкой начальной ценой ждет нового владельца
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила
На Троещине появится новый автобусный маршрут
Самых редких в мире горилл заметили на юге Нигерии
Мингазов: Отец в 2001 г. защищал цвета карагандинского "Шахтера"