ФОТО | Предприниматели с пестрым прошлым продают в Старом Таллинне интереснейший дом

Привлекающее взоры здание по адресу Рюйтли, 24 имеет площадь около 250 м2. В доме есть винный погреб, роскошные комнаты, массивный камин. На территории находится гостевой домик площадью 33,5 м2, к которому можно пристроить еще один этаж площадью 25 м2. Также имеется подсобная постройка. Во внутреннем дворе может припарковаться четыре автомобиля. Цена объекта — 1,6 млн евро.

Интересная компания

C 2014 года данная недвижимость принадлежит фирме Rüütli Invest OÜ. Примечательно, что с 12 мая этого года фирма удалена из коммерческого регистра. До последнего момента Rüütli Invest OÜ принадлежала предприятию Cap Ferrat OÜ, обороты которого в последнее время составляли менее 15 000 евро. В 2018 году фирма показала убыток в 108 000 евро.

До начала июля действительными выгодополучателями Cap Ferrat OÜ были люди с интересным бэкграундом: Татьяна Левицкая, Андрей Жуков и Сергей Элошвили. 6 июля Левицкая покинула предприятие. Эти люди бизнес-общественности хорошо известны, все трое входят в состав правления Talllinna Äripank, который считается банком с высоким риском отмывания средств.

Жуков известен в бизнес-среде Эстонии уже с 90-х. Он был, например, совладельцем Aravete Agro, а много лет назад продал Урмасу Сыырумаа охранную фирму Alfastar. Также через Panaviatic был успешен в авиабизнесе. В последнем рейтинге богатых людей по версии Äripäev Жуков занял 262 место с 14,7 млн евро.

Сергей Элошвили ранее возглавлял в таллиннской полиции группу по расследованию убийств. После ухода из правоохранительных органов он стал руководителем службы безопасности Äripank. По данным КаПо, Элошвили замешал в скандале с записями SIA.

История дома

Первые упоминания о доме на Рюйтли относятся к 1661 году. Тогда он являлся частью соседней площади. В документах 1820 года участок уже представлен как самостоятельный. В 1928 и 1931 здание реконструировали по проекту архитектора Х.Йохансона, достроив один этаж и новый подъезд.

Нынешний облик здание получило в результате реконструкции в 2006 году. Авторами проекта стало OÜ T-Linnaprojekt в лице архитектора Тийны Линна. Реставрация производилась с соблюдением требований по охране памятников старины.