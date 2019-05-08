ФОТО │ Ресторан-корабль на продажу! Знаменитый Talleke ja Pullike с уникальной обстановкой в поиске владельца

Здание ресторана (1122,3 м2) расположено на территории площадью 2615 м2. Как указано в объявлении о продаже на интернет-страничке бюро недвижимости Ober Haus, у покупателя есть возможность также приобрести располагающуюся рядом жилую землю площадью 1213 м2.

“Уютный самобытный интерьер главного зала позволит расслабиться и насладиться вкусной едой и напитками. Можно выбрать места на палубе фрегата „HISPANIOLA“, или на мягких диванах у камина, или в уголке с приглушенным освещением”, — такими словами представляет компания ресторан Talleke ja Pullike на своем сайте в интернете.

Стоимость построенного в 2002 году здания с газовым отоплением составляет 1,49 млн евро. Собственником бизнеса является фирма Kakumäe Toitlustus OÜ с Татьяной Рюйтель во главе.

Фото интерьера ресторана Talleke ja Pullike в Какумяэ смотрите в галерее:

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Фото: Ober Haus

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