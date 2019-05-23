ФОТО │ Роскошная дача: на продажу выставлена настоящая жемчужина скандинавского стиля

Романтичный хутор-дача был построен в 1890-х годах. Традиционная эстонская архитектура удачно скомбинирована с интерьером в романтическом скандинавском стиле.

Просторные жилые комнаты имеют высокие потолки. Бревенчатые стены эффектно сочетаются с покрашенными в белый цвет поверхностями. На первом этаже расположены веранда, гостиная с открытой кухней, две спальни, ванная и кладовка.

Второй этаж — мансардный, здесь есть несколько отделенных друг от друга спальных мест.

В доме центральная канализация и водоснабжение из местного колодца, электричество. Есть разрешение на строительство бани.





Дача находится в Кауросе, в деревне Пяриспеа на одноименном полуострове, волость Куусалу Харьюского уезда. Это территория Лахемааского национального парка. Сама деревня небольшая, около 100 хуторов, но в летнее время количество жителей увеличивается.





Больше фотографий в галерее: