В Лахемаа ждет нового владельца красивый загородный дом, полностью реновированный в соответствии с современными требованиями, но в то же время с сохраненной аутентичностью обстановки.
ФОТО │ Роскошная дача: на продажу выставлена настоящая жемчужина скандинавского стиля
Романтичный хутор-дача был построен в 1890-х годах. Традиционная эстонская архитектура удачно скомбинирована с интерьером в романтическом скандинавском стиле.
Просторные жилые комнаты имеют высокие потолки. Бревенчатые стены эффектно сочетаются с покрашенными в белый цвет поверхностями. На первом этаже расположены веранда, гостиная с открытой кухней, две спальни, ванная и кладовка.
Второй этаж — мансардный, здесь есть несколько отделенных друг от друга спальных мест.
В доме центральная канализация и водоснабжение из местного колодца, электричество. Есть разрешение на строительство бани.
Дача находится в Кауросе, в деревне Пяриспеа на одноименном полуострове, волость Куусалу Харьюского уезда. Это территория Лахемааского национального парка. Сама деревня небольшая, около 100 хуторов, но в летнее время количество жителей увеличивается.
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