На столичном рынке недвижимости сумма в 100 000 евро не является чем-то из ряда вон выходящим. За такие деньги можно купить крохотную жилплощадь в центре или квартиру побольше в спальных районах. А вот в Пярнумаа за такие деньги можно получить целую мызу — если повезет!
ФОТО | Роскошная мыза в Пярнумаа с невероятно низкой начальной ценой ждет нового владельца
Riigi Kinnisvara выставила на публичные торги мызу Волтвет в Тихеметса, начальная цена которой составляет 97 000 евро.
Впервые мыза была нанесена на карту в 1601 году. Большая часть имеющихся сейчас на ее территории построек датируется XIX веком. Главное “хозяйское” здание построено в 1830 году в стиле позднего классицизма. Вход в него украшен позолоченными фигурами львов.
В зале на первом этаже сохранились орнаменты на потолке, а также камины, украшенные колоннами.
В 1930-1970 года здание несколько раз перестраивалось, так как там находился сельскохозяйственный техникум. Также было пристроено крыло, где сейчас находятся квартиры — эта часть здания не входит в сделку.
Зато к выставленной на продажу мызе прилагается парк, в котором есть фонтан, беседка а также уникальный грот.
Внутренняя площадь продаваемого объекта составляет 3965 м2, а размер всего участка — 98769 м2. Торги должны завершиться 8 сентября. Если вы хотите стать хозяином мызы, смотрите ЗДЕСЬ.
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