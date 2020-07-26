ФОТО | Роскошная мыза в Пярнумаа с невероятно низкой начальной ценой ждет нового владельца

Riigi Kinnisvara выставила на публичные торги мызу Волтвет в Тихеметса, начальная цена которой составляет 97 000 евро.

Впервые мыза была нанесена на карту в 1601 году. Большая часть имеющихся сейчас на ее территории построек датируется XIX веком. Главное “хозяйское” здание построено в 1830 году в стиле позднего классицизма. Вход в него украшен позолоченными фигурами львов.

В зале на первом этаже сохранились орнаменты на потолке, а также камины, украшенные колоннами.

В 1930-1970 года здание несколько раз перестраивалось, так как там находился сельскохозяйственный техникум. Также было пристроено крыло, где сейчас находятся квартиры — эта часть здания не входит в сделку.

Зато к выставленной на продажу мызе прилагается парк, в котором есть фонтан, беседка а также уникальный грот.

Внутренняя площадь продаваемого объекта составляет 3965 м2, а размер всего участка — 98769 м2. Торги должны завершиться 8 сентября. Если вы хотите стать хозяином мызы, смотрите ЗДЕСЬ.