ФОТО | Роскошные квартиры в аренду и двухэтажные лофты: бывший узел телефонной связи в Тарту перестроят в жилой дом

Бюро недвижимости Scandium Kinnisvara построит в тартуском Старом городе на углу улиц Рюйтли и Лай роскошный многоквартирный дом. В 4-этажном доме будут квартиры размером от одной до трех комнат, проходящие через два этажа лофты и целый ряд развлекательных помещений для жителей дома. Дом будет называться DUO Loftid (“Лофты ДУО”). Строительные работы начнутся в конце этого года, когда представительство компании Telia, в настоящее время ведущее в доме свою деятельность, переедет в новый офис.
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Дом DUO Loftid будет состоять из двух частей — здания, построенного во времена довоенной Эстонии, и пристройки, построенной в 70-е годы. Обе половины дома будут отремонтированы. В исторической половине будут восстановлены и сохранены исторические элементы, а также с помощью ведущих архитекторов Эстонии фойе будет возвращено былое великолепие.
Майдо Люйсте, совладелец и исполнительный директор Scandium Kinnisvara: “Мы гордимся тем, что сможем подарить новую жизнь исторически очень интересному зданию в центре Тарту. Мы поставили перед собой цель создать роскошный многоквартирный дом в Тарту, где будут хорошо себя чувствовать как новые владельцы квартир, так и арендаторы жилья. Нехватка арендных квартир в Тарту хорошо известна, и при ремонте дома мы уделим большое внимание спросу рынка съемного жилья, добавив в дом дополнительные возможности, подходящие арендаторам.
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Помимо квартир, в доме предусмотрены тренажерный зал, прачечная, частный кинотеатр и помещение для торжеств с мультимедийными возможностями, предназначенные для жителей дома. На первом этаже планируется также кафе-ресторан.
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Калле Арон, совладелец и директор по развитию Scandium Kinnisvara: “Дом DUO Loftid принесет в Тарту совершенно инновационную концепцию недвижимости. Помимо потолков высотой 4 м и первых лофтов в Тарту, дом будет предлагать жильцам намного больше, чем мы привыкли ожидать от многоквартирного дома. Если круглосуточно и ежедневно открытый тренажерный зал, а также уютная солнечная терраса и найдутся еще в каких-то постройках, то приватный лаундж-кинотеатр для киновечеров с друзьями и многофункциональный зал для торжеств также уникальны в контексте Эстонии.
Планируемый срок готовности дома — конец осени 2020 года. Началась предварительная продажа квартир, партнер по их продаже — бюро недвижимости Domus Kinnisvara.
Более подробная информация: www.duoloftid.ee
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