ФОТО | Роскошные квартиры в аренду и двухэтажные лофты: бывший узел телефонной связи в Тарту перестроят в жилой дом

Дом DUO Loftid будет состоять из двух частей — здания, построенного во времена довоенной Эстонии, и пристройки, построенной в 70-е годы. Обе половины дома будут отремонтированы. В исторической половине будут восстановлены и сохранены исторические элементы, а также с помощью ведущих архитекторов Эстонии фойе будет возвращено былое великолепие.

Майдо Люйсте, совладелец и исполнительный директор Scandium Kinnisvara: “Мы гордимся тем, что сможем подарить новую жизнь исторически очень интересному зданию в центре Тарту. Мы поставили перед собой цель создать роскошный многоквартирный дом в Тарту, где будут хорошо себя чувствовать как новые владельцы квартир, так и арендаторы жилья. Нехватка арендных квартир в Тарту хорошо известна, и при ремонте дома мы уделим большое внимание спросу рынка съемного жилья, добавив в дом дополнительные возможности, подходящие арендаторам.

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Помимо квартир, в доме предусмотрены тренажерный зал, прачечная, частный кинотеатр и помещение для торжеств с мультимедийными возможностями, предназначенные для жителей дома. На первом этаже планируется также кафе-ресторан.