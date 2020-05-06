ФОТО | Роскошный интерьер и захватывающий вид на море. Смотрите, как выглядят новые дома на Коплиских линиях изнутри!

Расположенная в пятиэтажном доме 2019 года постройки квартира привлекательна не только из-за прекрасных видов на море. Особого внимания заслуживает также стильный, но при этом по-домашнему уютный дизайн интерьера.

Шик в интерьер привносят паркет “рыбий хвост” и особенно модная сейчас плетеная мебель и абажуры.

На кухне установлена необычная на вид деревянная мебель со столешницей из бетона. Бетон использован и на кухонной стене, а также на столешнице стола в гостиной.

Спальню от гостиной отделяют раздвижные двери. В спальне стоит сделанная на заказ кровать в японском стиле. На стене поклеены обои от всемирно известного бренда William Morris.



Видом на море можно наслаждаться и с застекленного балкона. Можно загорать и не опасаться прибрежного ветра!

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