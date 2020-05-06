Коплиские линии изменились до неузнаваемости. Где раньше стояли обветшавшие бараки появились новенькие стильные квартирные дома. На портале Kinnisvara24.ee представлена одна из новых квартир района, где почти из каждого окна можно насладиться видом на море!
ФОТО | Роскошный интерьер и захватывающий вид на море. Смотрите, как выглядят новые дома на Коплиских линиях изнутри!
Расположенная в пятиэтажном доме 2019 года постройки квартира привлекательна не только из-за прекрасных видов на море. Особого внимания заслуживает также стильный, но при этом по-домашнему уютный дизайн интерьера.
Шик в интерьер привносят паркет “рыбий хвост” и особенно модная сейчас плетеная мебель и абажуры.
На кухне установлена необычная на вид деревянная мебель со столешницей из бетона. Бетон использован и на кухонной стене, а также на столешнице стола в гостиной.
Спальню от гостиной отделяют раздвижные двери. В спальне стоит сделанная на заказ кровать в японском стиле. На стене поклеены обои от всемирно известного бренда William Morris.
Видом на море можно наслаждаться и с застекленного балкона. Можно загорать и не опасаться прибрежного ветра!
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