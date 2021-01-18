ФОТО | Самая ожидаемая новостройка Таллинна достигла своей максимальной высоты. В ней продано уже 70% квартир

Несмотря на сложные времена, в апреле этого года на площади Компасси будет завершено строительство одного из самых роскошных многоквартирных домов в новейшей истории Таллинна. Цены за квадратный метр в резиденции Ambassador начинаются от 3200 евро, а в наиболее дорогих квартирах цена квадратного метра превышает 5500 евро. Для сравнения: в декабре прошлого года средняя стоимость квартир в Таллинне составляла 2263 €/м2. “На рынке элитных квартир спрос сегодня превышает предложение. Особенно заметный интерес вызывают большие квартиры. Мы также очень рады, что за период коронавируса нам удалось продать и значительное количество коммерческих площадей — сейчас свободными остаются всего несколько офисов”, — пояснил исполнительный директор Endover Роберт Лауд.

"Armastuse saare" 2018 osalejad

После продолжительного планирования и масштабных работ по сносу строительство продвигалось стремительно — начатую в августе стройку планируется завершить уже этой весной. Чтобы достичь качественного результата общежитие, ранее принадлежавшее Эстонской академии художеств, пришлось практически полностью снести, но при этом сохранился исторический фасад здания, к которому в ходе строительных работ был добавлен отличающийся уникальным дизайном двухэтажный пентхаус.

“Конечно, в сегодняшних условиях у нас не было традиционного масштабного праздника крыши, когда собирается вся строящая здание команда. Венок сняли несколько человек, а всем строителям были вручены праздничные продуктовые наборы, чтобы они все же смогли отпраздновать таким образом”, — сказал Лауд.

Foto: Endover

Исполнительный директор Endover смотрит на общее состояние рынка с оптимизмом. “Состояние рынка недвижимости стремительно восстанавливается после вызванного коронавирусом кризиса. В последнем квартале 2020 года ежемесячный оборот от продаж Endover вырос до зарегистрированного до пандемии уровня. Чувствуется, что люди адаптировались к меняющимся временам, и на рынке движется много свободных денег, которые они хотят инвестировать в недвижимость”, — сказал Лауд.

Помимо Ambassador, этой весной Endover завершит строительство высотного здания Rocca Towers в Рокка-аль-Маре. Во второй половине прошлого года было завершено строительство высотного здания TORN в Кристийне и строительство Klaussoni Kommivabrik в Каламая.