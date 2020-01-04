Для предпринимателей Рапламаа 2019 год выдался стабильным. При этом весь уезд затаив дыхание ждет, что же станет с тремя мызами, которые в прошлом году обрели новых владельцев, пишет Ärileht.
ФОТО | "Самый безумный проект ever". Рапламаа затаив дыхание ждет, что станет со сменившими владельцев мызами
Как говорит заведующий центра развития и предпринимательства Рапламаа Яанек Кадарик, бизнес в уезде процветал. Одним из самых важных источников дохода здесь, как и в других регионах страны, является туризм. При этом у Рапламаа из-за близкого расположения к Таллинну дела в этой сфере шли не очень хорошо, так как туристам удобнее ночевать в столице, чем здесь. Ранее Кадарик говорил, что в уезде может появиться СПА, но пока конкретной информации на этот счет нет и весь регион затаив дыхание ждет, что же станет с тремя мызами, которые недавно сменили владельцев.
Мызу Пиргу приобрели стоматологи
Мыза Пиргу находится в волости Рапла. Прежний владелец, преподаватель и психолог Рут-Кая Пекк, купила ее на полученное в Австралии наследство. Здесь она проводила курсы и видеотреннинги. Также мыза являлась популярным местом проведения свадеб. В 2018 году недвижимость площадью 465 м2 была выставлена на продажу за 950 000 евро. Теперь ее владельцами являются именитые стоматологи Вольфганг Донеус и Пирет Вяли.
Мыза Майдла — “самый безумный проект ever”
“Несколько месяцев назад мы вместе с Susanne & Marek решили предпринять самый безумный проект ever: реновировать и построить Мызу Майдла. Мы мечтаем за пять лет превратить ее в центр природного и оздоровительного туризма, в своего рода ворота, где можно будет насладиться невероятно красивой и чистой природой Эстонии или крутыми мероприятиями, инспирированными тамошней средой. И это не будет связано ни со стартапами, ни с дигитальным миром”, — написал 15 апреля прошлого один из основателей Pipedrive Рагнар Сасс у себя в Facebook. В публикации были указаны также имена Сусанне Орг и Марека Муруметса.
Мыза Майдла принадлежала Riigi Kinnisvara AS и продавалась за 131 000 евро.
Мызу Кехтна купил маклер
Мыза Кехтна расположена в волости Кехтна. Площадь главного здания усадьбы составляет 947,8 м2. В нем находится 21 комната. Общая площадь недвижимости 2133 м2.
Мыза была выставлена на продажу в 2018 году. Продавцом была фирма Kehtna Manor, которая через Belden OÜ принадлежала люксембургскому предприятию Belden Sarl, действительным выгодополучателем которого является Антти Йоханнес Рейникка. Стоимость усадьбы составляла 390 000 евро, и вскоре она была куплена ERX Holding OÜ, владельцем которой является предприниматель в сфере недвижимости Эрки Аракас. Примечательно, что другая фирма Аракаса, Realin Kinnisvara OÜ, ранее уже продавала эту мызу и за несколько лет цена существенно снизилась. Например, в 2015 году усадьба стоила 690 000 евро. Ранее бизнесмен говорил изданию, что продать мызу в Эстонии очень сложно.
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