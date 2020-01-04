ФОТО | "Самый безумный проект ever". Рапламаа затаив дыхание ждет, что станет со сменившими владельцев мызами

Как говорит заведующий центра развития и предпринимательства Рапламаа Яанек Кадарик, бизнес в уезде процветал. Одним из самых важных источников дохода здесь, как и в других регионах страны, является туризм. При этом у Рапламаа из-за близкого расположения к Таллинну дела в этой сфере шли не очень хорошо, так как туристам удобнее ночевать в столице, чем здесь. Ранее Кадарик говорил, что в уезде может появиться СПА, но пока конкретной информации на этот счет нет и весь регион затаив дыхание ждет, что же станет с тремя мызами, которые недавно сменили владельцев.

Мызу Пиргу приобрели стоматологи

Мыза Пиргу находится в волости Рапла. Прежний владелец, преподаватель и психолог Рут-Кая Пекк, купила ее на полученное в Австралии наследство. Здесь она проводила курсы и видеотреннинги. Также мыза являлась популярным местом проведения свадеб. В 2018 году недвижимость площадью 465 м2 была выставлена на продажу за 950 000 евро. Теперь ее владельцами являются именитые стоматологи Вольфганг Донеус и Пирет Вяли.

Pirgu mõis Raplamaal Foto: Sven Arbet

Pirgu mõis Raplamaal Foto: Kinnisvara24.ee

Pirgu mõis Raplamaal Foto: Kinnisvara24.ee

Мыза Майдла — “самый безумный проект ever”