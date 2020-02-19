Автором запланированного на 2023 год архитектурного решения нового зонированного офиса Elisa и всего бизнес-квартала Hipodroomi стало архитектурное бюро HGA (Hayashi ja Grossschmidt).
ФОТО | Смотрите, как будет выглядеть новый офис Elisa на месте Таллиннского ипподрома
Административный менеджер Elisa Меэлис Юрн объяснил, что победитель конкурса учел предпочтения как Elisa, так и застройщика. “Концепция выигравшего проекта соответствует ожиданиям Elisa. Для нас важно иметь как можно более обширное и просторное пространство на этаже, чтобы смарт-интерьер способствовал общению коллег и эффективному обмену информацией во всей компании. Пройден еще один существенный этап, теперь мы уточняем подробности выбранного архитектурного решения с архитекторами и застройщиком — конечный результат не за горами”, — отметил Меэлис Юрн, подчеркнув, что выигравший проект представляет собой лишь первоначальное видение.
“Мы желаем создать учитывающую перспективные тенденции и экологичную трудовую среду на базе инновационных технических решений как для повседневной работы, так и для администрирования офисных помещений”. Меэлис Юрн добавил, что в настоящее время проводится конкурс для определения партнера по оформлению интерьера. “Сейчас мы оцениваем пробные работы. Надеемся выбрать победителя уже в ближайшие недели. После этого у нас уже начнет складываться целостная картина грядущего офиса”, — сказал он.
По словам Карла Адера, руководителя отдела развития застройщика бизнес-квартала Hipodroomi, компании EKE AS, конкурс был уравновешенным. В финал конкурса попали две наиболее сильные работы. “Проект HGA оказался наилучшим по архитектуре и объему, причем предложенная планировка была оптимальной для квартала с не более чем четырьмя бизнес-зданиями и отдельной многоярусной парковкой”. Он пояснил, что комиссия обращала внимание на оригинальность решений, их эффективность и пригодность для местной среды, функциональность планировок бизнес-площадей, простоту технических решений, их экономичность и энергоэффективность.
“Для нас как застройщика важно возводить здания, в которых одинаково комфортно находиться как нам самим, так и нашим арендаторам. Поэтому для нас неприемлемы компромиссы за счет качества — некоторые аспекты нашего строительства нуждаются и получают более дорогие решения по сравнению с нередко встречающимися на рынке недвижимости простыми вариантами. Облик бизнес-здания неизбежно отражает ценности его хозяина и арендаторов. Наилучшие решения рождаются в сотрудничестве”, — добавил Карл Адер.
Представитель победителя Ханно Гроссшмидт объяснил, что его команда исходила из видения и структуры деятельности Elisa. “Здание спроектировано в точности под нужды Elisa — совсем как пошитый на заказ костюм. Пространство этого здания станет органичной частью атмосферы компании и труда ее сотрудников, корпоративных ценностей и посылов. При этом мы постарались заложить в первую очередь в оформление фасадов абстрактные и одновременно ритмичные обобщения, призванные продемонстрировать баланс между ситуативными эмоциями и неизменно актуальными темами”.
Застройщиком бизнес-квартала Hipodroomi является EKE AS. Здесь появится до четырех бизнес-зданий и отдельная многоярусная парковка. Важнейшим арендатором бизнес-квартала является Elisa, чей современный зонированный офис будет готов не позднее 2023 года по адресу Палдиски мнт, 50.
Советуем прочитать:
ФОТО | В Таллинне откроется новый центр. В нем будут магазины стройматериалов и предметов интерьера
ФОТО | Заложен краеугольный камень предпоследнего этапа проекта развития нового квартала в Кадриорге
Не выбрасывайте лотки из-под яиц: они могут очень пригодиться
В 3 года ей пришили отрезанные косилкой ступни: как живет Раса
Защита помилованной израильтянки Иссахар подаст жалобу в ЕСПЧ
Громкий арест в Москве: известно следующее