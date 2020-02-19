ФОТО | Смотрите, как будет выглядеть новый офис Elisa на месте Таллиннского ипподрома

Административный менеджер Elisa Меэлис Юрн объяснил, что победитель конкурса учел предпочтения как Elisa, так и застройщика. “Концепция выигравшего проекта соответствует ожиданиям Elisa. Для нас важно иметь как можно более обширное и просторное пространство на этаже, чтобы смарт-интерьер способствовал общению коллег и эффективному обмену информацией во всей компании. Пройден еще один существенный этап, теперь мы уточняем подробности выбранного архитектурного решения с архитекторами и застройщиком — конечный результат не за горами”, — отметил Меэлис Юрн, подчеркнув, что выигравший проект представляет собой лишь первоначальное видение.

“Мы желаем создать учитывающую перспективные тенденции и экологичную трудовую среду на базе инновационных технических решений как для повседневной работы, так и для администрирования офисных помещений”. Меэлис Юрн добавил, что в настоящее время проводится конкурс для определения партнера по оформлению интерьера. “Сейчас мы оцениваем пробные работы. Надеемся выбрать победителя уже в ближайшие недели. После этого у нас уже начнет складываться целостная картина грядущего офиса”, — сказал он.

По словам Карла Адера, руководителя отдела развития застройщика бизнес-квартала Hipodroomi, компании EKE AS, конкурс был уравновешенным. В финал конкурса попали две наиболее сильные работы. “Проект HGA оказался наилучшим по архитектуре и объему, причем предложенная планировка была оптимальной для квартала с не более чем четырьмя бизнес-зданиями и отдельной многоярусной парковкой”. Он пояснил, что комиссия обращала внимание на оригинальность решений, их эффективность и пригодность для местной среды, функциональность планировок бизнес-площадей, простоту технических решений, их экономичность и энергоэффективность.