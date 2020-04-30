ФОТО | Смотрите, каким может стать пляжное здание Штромки! Конкурсные работы представлены на суд жюри
На архитектурный конкурс по созданию пляжного комплекса Штромки поступило восемь работ, из которых жюри выберет наиболее подходящий проект.
На архитектурный конкурс по созданию пляжного комплекса Штромки поступило восемь работ, из которых жюри выберет наиболее подходящий проект.
Цель Таллинна — создать на побережье Штромки современный и мультифункциональный пляжный комплекс, который предлагал бы возможность проведения здесь досуга круглый год. В том числе открывал бы вид на море и прибрежный парк, а также стал бы представительским зданием Пыхья-Таллинна, достопримечательностью и береговым ориентиром. Нынешнее здание, построенное в 1996 году, будет снесено, поскольку оно уже не отвечает потребностям и не использует весь потенциал своего расположения.
По словам вице-мэра Таллинна и председателя жюри Андрея Новикова, новое береговое здание Штромки — один из приоритетов Таллинна.
“Пыхья-Таллинн — один из флагманов среди развивающихся районов Таллинна, — сказал Андрей Новиков. — И если до сих пор большая часть развития района была сконцентрирована во второй половине полуострова, то будущее здание, которое станет также береговым ориентиром, привнесет свежее дыхание и в Пельгуранд. Эскизы, представленные на конкурс, выглядят многообещающе. Строительство нового здания на Штромке — один из этапов столичной программы по приведению в порядок крупнейших городских пляжей. Наша цель — сделать популярные пляжи Таллинна достойными синего флага, то есть превратить их в пляжи наивысшей категории качества — “А”. Например, почти готова детальная планировка пляжа Пирита, благодаря которой здесь будут созданы возможности для развития качественной, современной и полезной для здоровья зоны отдыха. Здесь построят береговые павильоны, временную сцену под открытым небом и так далее. Также в планы города входит и обновление берегового здания в Хааберсти”.
“Поскольку жюри в своих решениях независимо, на мне, как старейшине района, лежит задача представлять мнение жителей района Пыхья-Таллинна, — сказал старейшина Пеэтер Ярвелайд. — Поэтому на нашей страничке в социальной сети Фейсбук мы запустили кампанию, чтобы выяснить мнение жителей по поводу поступивших на конкурс работ. Цель управы района — построить здание, отвечающее пожеланиям и потребностям наших жителей. По моей личной оценке, архитекторы проделали очень хорошую работу и среди разноплановых проектов имеется несколько интересных эскизов, которые подошли бы пляжу Штромки. Так что приглашаем не только жителей района, но и всех таллиннцев выразить свое мнение на страничке управы Пыхья-Таллинна в Фейсбуке”.
На первом этапе свои работы представило 17 архитектурных бюро, из которых во второй тур, после оценки портфолио, прошли пять бюро с восемью эскизами, набравшими наивысшее количество баллов. Критерии оценки конкурса портфолио определили архитектурные бюро, имеющие богатый опыт проектирования общественных зданий и пространств, а также чей высокий уровень профессионализма подтвержден многочисленными призами, полученными на архитектурных конкурсах.
Имена участников назовут при объявлении победителя, чтобы обеспечить условия равной конкуренции и анонимность. Лучшее архитектурное решение определят представители города Таллинна и жюри, состоящее из экспертов в области архитектуры, председателем которого является вице-мэр Андрей Новиков.
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