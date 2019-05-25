ФОТО │ Смотрите, сколько ценных объектов недвижимости принадлежит министру Тынису Лукасу

Недвижимость министра Тыниса Лукаса (56) расположена преимущественно в Тарту и его окрестностях. Однако для работы в правительстве на Тоомпеа политику, естественно, необходимо иметь и собственное жилье в Таллинне.

Фото: Хендрик Осула

С 2009 года Тынису Лукасу и его супруге Лийне Лукас (48) принадлежит 2-комнатная квартира (60 м2), расположенная в исторически ценном доме в Тарту. Недвижимость обременена ипотекой в пользу SEB Pank в размере 26 тыс. евро.

С 2017 года супругам принадлежит также 3-комнатная квартира гораздо большей площади — 156 м2. Недвижимость также обременена ипотекой в размере 130 тыс. евро в пользу SEB Pank.

В волости Тырва в Валгамаа расположен частный дом, который находится во владении супругов Лукас с 2013 года. Жилой дом с относящимися к нему 4,6 га земли имеет площадь свыше 220 м2. Несколькими годами позже была приобретена в собственность и граничащая с участком дома земля в размере 15 га. Оба участка находятся в свободном владении и не обременены ипотекой.