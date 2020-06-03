Недавно в одном маленьком эстонском городке появилась новостройка. Арендный дом вырос в Коксвере на границе Вильяндимаа. Первый арендатор получил ключи уже 15 мая. Но по какой же цене сдаются в аренду квартиры в новом доме?
ФОТО | Справедливая цена? Сколько стоит аренда квартир в новомодной новостройке в маленьком эстонском поселке
В доме всего 11 квартир: пять трехкомнатных и шесть двухкомнатных, а рядом со зданием расположены детская игровая площадка и автомобильная парковка.
Цена аренды рассчитывается по 2,75 евро за м2. Площадь квартир составляет от 61 до 91 м2. Поэтому аренда самой маленькой квартиры в новостройке стоит 168 евро, а самой большой — чуть более 250 евро.
Арендный дом в Коксвере является сверхэкономичным зданием уровня энергетической эффективности ”А”. Низкие постоянные расходы в течение всего года обеспечиваются установленными на крыше дома солнечными батареями и геотермальным отоплением, а чистая вода подается жителям из специально сооруженной скважины.
Было рассчитано, что коммунальные счета составляют около 30 центов на м2, а значит для самой маленькой квартиры это будут дополнительные 18,3 евро в месяц, а для самой большой — 27,3 евро.
Сдаются в аренду также меблированные квартиры. В таком случае за аренду мебели еще надо заплатить около 17 евро в месяц, в зависимости от выбора мебели.
Строительство арендного дома в Коксвере обошлось примерно в 1,5 миллиона евро — эта сумма была поровну покрыта самофинансированием Mangeni PM OÜ, предприятия концерна Silikaat, и государственной программой арендных домов KredEx.
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