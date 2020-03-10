ФОТО | Спустя 15 лет в Табасалу вновь строится новый жилой комплекс

По словам Кристьяна-Тора Вяхи, новые квартиры в последний раз строились в Табасалу в начале этого века. “Интерес населения к недвижимости в Табасалу значительно превышает предложение. Жилой комплекс под названием Дома в Табасалу будет представлять собой продуманную жилую среду с комплексной архитектурой”, — сказал Вяхи.

Foto: Invego

“Основная целевая группа для новых домов в Табасалу — это семьи, поэтому большинство квартир просторные, 3-5-комнатные. Волость Харку со своей стороны обеспечит всех, кому это необходимо, местами в детских садах и школах”, — добавил Вяхи.

“В последние годы вся инфраструктура Табасалу быстро развивалась, особенно в плане ориентированности на дружественность к семье. В этом году в Табасалу открывается новая государственная гимназия, и уже проложено множество разных велосипедно-пешеходных дорожек и троп здоровья”, — сказал Вяхи.

Foto: Invego

Квартиры и рядные дома в комплексе Дома в Табасалу имеют большую площадь остекления, в них много света. Во всех трех- и четырехэтажных многоквартирных домах есть лифты, и почти во всех квартирах есть большие балконы или террасы.

Авторы Домов в Табасалу — Pin Arhitektid, строительство будет вести Nordecon Betoon. Строительные работы начнутся нынешней весной, и первые дома будут готовы летом 2021 года.

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