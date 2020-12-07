ФОТО | Строящийся в центре Таллинна небоскреб Skyon достиг максимальной высоты
Небоскреб Skyon, который компания Capital Mill строит на улице Маакри, достиг своей максимальной высоты — 26 этажей и 95 метров.
Небоскреб Skyon, который компания Capital Mill строит на улице Маакри, достиг своей максимальной высоты — 26 этажей и 95 метров.
95-метровое бизнес-здание изменило силуэт Таллинна. Но больше всего это высотное здание отличает от остального городского пейзажа уникальный для Прибалтики цветной стеклянный фасад, который по завершении строительства будет состоять из 898 цветных элементов. На сегодняшний день фасад установлен до 17-го этажа.
Вот как должно выглядеть здание после окончания строительства:
По словам руководителя строительных работ компании Capital Mill Сильвера Неэмело, максимальная высота достигнута, но работа продолжается и идет полным ходом. “Поверхность крыши залита, и начаты работы по утеплению крыши. Половина здания имеет фасад, и в этой части уже ведутся внутренние отделочные работы: установка отопительной, охлаждающей и электрической систем. Строительство здания будет окончательно завершено в середине лета, и тогда можно будет начать принимать первых арендаторов”, — сказал он.
“Здесь будут находиться, главным образом, предприятия, предлагающие услуги в сфере информационных технологий, финансов и права, а также различные консультационные услуги. При этом это бизнес-здание предлагает хорошие решения и для небольших предприятий, для которых по их желанию при переезде уже будет установлена необходимая мебель и обеспечено наличие прочих необходимых вещей. Малые предприятия не часто могут позволить себе такой вид, какой открывается с верхних этажей Skyon, и такие красивые офисные помещения в центре города, но в случае Skyon это стало возможно”, — произнес он.
Поскольку Skyon строится по одной из известнейших систем оценивания экологичного строительства (LEED), в случае него использован ряд технологических смарт-решений, помогающих обеспечить его экологичность и безвредность для окружающей среды. Например, в жаркие летние месяцы для предварительного охлаждения здания будет использоваться прохладный ночной воздух, а в то время, когда работники будут находиться дома, будет сокращаться количество энергии, затрачиваемое на вентиляцию, охлаждение и отопление. Всеми инженерными системами можно будет управлять дистанционно.
Автором этого небоскреба является известная в Эстонии и за рубежом компания KOKO arhitektid, которая помимо прочих впечатляющих сооружений спроектировала, например, эстонский павильон на выставке EXPO 2000. Особенностью Skyon являются окна разной формы, разного размера и с разным расположением, которые придают своеобразия как экстерьеру, так и интерьеру. А в темное время суток эффектный образ будут создавать светодиодные полоски, размещенные между элементами фасада. Благодаря тщательной планировке и использованию соответствующих элементов фасада будет обеспечено распределение света на протяжении всего дня; при этом люди будут защищены от чрезмерного солнечного излучения, но в то же время смогут наслаждаться видом на город.
Общая арендная площадь здания составляет 8 400 м2 . Самые маленькие офисы имеют площадь 34 квадратных метра. В них предусмотрены все необходимые для офиса удобства и функциональности: помещение, рассчитанное на четыре рабочих места, где могут совещаться до четырех человек, туалет; также можно арендовать офис вместе с кухонной мебелью. На подземных этажах находятся парковочные места, а также помещения для велосипедов, туалеты и душевые. А при входе в здание будет находиться солидное фойе высотой 11,5 метра, проходящее через три этажа.
Строительство здания Skyon было начато в феврале 2019 года и будет завершено к лету 2021 года. Сейчас предприятие занимается еще несколькими важными проектами строительства бизнес-зданий, например, торгового центра в волости Харку и офисного здания UNUM в Вильнюсе.
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