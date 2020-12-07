ФОТО | Строящийся в центре Таллинна небоскреб Skyon достиг максимальной высоты

95-метровое бизнес-здание изменило силуэт Таллинна. Но больше всего это высотное здание отличает от остального городского пейзажа уникальный для Прибалтики цветной стеклянный фасад, который по завершении строительства будет состоять из 898 цветных элементов. На сегодняшний день фасад установлен до 17-го этажа.

Вот как должно выглядеть здание после окончания строительства:

По словам руководителя строительных работ компании Capital Mill Сильвера Неэмело, максимальная высота достигнута, но работа продолжается и идет полным ходом. “Поверхность крыши залита, и начаты работы по утеплению крыши. Половина здания имеет фасад, и в этой части уже ведутся внутренние отделочные работы: установка отопительной, охлаждающей и электрической систем. Строительство здания будет окончательно завершено в середине лета, и тогда можно будет начать принимать первых арендаторов”, — сказал он.

“Здесь будут находиться, главным образом, предприятия, предлагающие услуги в сфере информационных технологий, финансов и права, а также различные консультационные услуги. При этом это бизнес-здание предлагает хорошие решения и для небольших предприятий, для которых по их желанию при переезде уже будет установлена необходимая мебель и обеспечено наличие прочих необходимых вещей. Малые предприятия не часто могут позволить себе такой вид, какой открывается с верхних этажей Skyon, и такие красивые офисные помещения в центре города, но в случае Skyon это стало возможно”, — произнес он.

За внешним обликом кроется нечто большее

Поскольку Skyon строится по одной из известнейших систем оценивания экологичного строительства (LEED), в случае него использован ряд технологических смарт-решений, помогающих обеспечить его экологичность и безвредность для окружающей среды. Например, в жаркие летние месяцы для предварительного охлаждения здания будет использоваться прохладный ночной воздух, а в то время, когда работники будут находиться дома, будет сокращаться количество энергии, затрачиваемое на вентиляцию, охлаждение и отопление. Всеми инженерными системами можно будет управлять дистанционно.