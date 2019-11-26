ФОТО | Таллиннец сдавал квартиру посольству Великобритании. Проживавшая там работница НАТО сбежала и оставила после себя ужасный бардак

Работница НАТО сумела за почти четыре года устроить в съемной квартире настоящий хаос. Арендатор — посольство Великобритании — называет это нормальным износом, пишет Eesti Päevaleht.
Таллиннец Майт с 1 июля 2014 года сдает свою трехкомнатную квартиру на Пирита теэ посольству Великобритании. Договор аренды подписал тогдашний британский посол Крис Холтби, с оговоркой, что посольство само смотрит и отвечает за то, кто живет в квартире.
В начале 2016 года из квартиры выехал англичанин, который, по словам Майта, охарактеризовал его посольству словами: лучший в мире арендодатель. Через десять дней должен был въехать новый арендатор, работник НАТО. Майт сделал в квартире косметический ремонт, и в январе того же года таинственный работник НАТО, назовем ее Марией, получил отремонтированную квартирую: стены и потолки были заново покрашены, обои поменяны, пол промаслен. В спальне стояла новая кровать с новым матрасом.
"Когда квартира была передана, она была в очень хорошем состоянии", — говорит маклер Кристина Кольк, которая была посредником при сдаче в аренду.
В октябре этого года Майт однажды увидел Марию таскающей ящики в машину. На вопрос, уезжает ли она, Мария ответила отрицательно. "Прошла неделя — ведь посольство пыталось убрать квартиру — и посольство сообщило мне о выезде Марии и прекращении договора аренды", — говорит Майт.
Кольк подтверждает, что в конце прошлого месяца эстонский представитель посольства Великобритании сообщил, что живший в квартире работник НАТО выехал. Хотели вернуть владельцу вымытую и убранную квартиру за два месяца до окончания договора.
Посольство проблемы не видит
29 октября представители посольства вместе с Майтом и Кольк пошли в квартиру, чтобы оформить акт приема-передачи. Перед Майтом и маклером открылась ужасная картина, настоящий бардак.
Описанное Майтом иллюстрируют фотографии:
"Представители британского посольства об этом сказали: нормально, естественный износ, естественная амортизация", — отмечает Майт.
"Это не естественная амортизация, — констатирует маклер Кольк. — Я 16 лет делаю эту работу. То, что нас ожидало, было ужасно".
При оформлении акта приема-передачи присутствовали двое эстонских представителей посольства Великобритании, которые сфотографировали акт на телефон. "Оба почти сразу умчались из квартиры, перед этим еще бросили ключи от квартиры на столик в прихожей. Мы с маклером остались недоуменно смотреть друг на друга", — рассказывает Майт.
"У них, по их собственным словам, не было времени заниматься этим, через 15 минут они должны были уходить и вообще: не было и полномочий подписывать какой-либо акт приема-передачи", — добавляет Кольк.
Посольство до сих пор не подписало акт приема-передачи. Акт не подписал и Майт. Вместо этого он представил посольству требование. Кольк аккуратно переписала на компьютере изначально записанные в акте от руки недостатки, потребовала для ремонта испорченных вещей 4268,89 евро и отправила документ посольству.
По словам Майта, сумма позднее уменьшилась на пару сотен евро, потому что ремонт некоторых вещей выйдет дешевле, чем предполагалось. Одновременно он покрасит за свой счет, например, потолки в квартире. По словам Кольк, посольство сказало, что получило письмо, но перед дальнейшими шагами должно еще проконсультироваться. Следующее письмо пришло уже от адвокатского бюро Lextal, которое объясняло, что пять лет назад квартиру получили с подержанным инвентарем, так что она уже тогда была в среднем состоянии. "Владелец не может предполагать, что ему вернут заново реновированную квартиру и новую мебель. Амортизация съемной квартиры неизбежна, и она учитывается и в плате за аренду", — объясняют Майту в письме. В письме Lextal поставили в ряд 13 испорченных вещей и написали за ними, был ли это естественный износ или такое состояние уже ранее.
Владелец не должен получить компенсацию
Например: грязный матрас — был раньше, замерзший холодильник — естественный износ, испорченные стены — естественный износ, съеденная мебель на балконе — естественный износ (для сохранения мебели не дали указаний). И наконец, в письме Lextal попросили владельца вернуть еще депозит в 1200 евро и 2900 евро, которые были заплачены заранее до окончания договора.
В отправленном бюро письме владельцу квартиры объясняют, что когда арендатор въехал, пол в ванной был затоплен, в квартире было всего восемь градусов тепла и не было отопления, мебель была уже поношенная и запачканная. Арендатор якобы сообщил владельцу о недостатках, но помощи не получил, и владелец якобы отказался вносить свой вклад в обслуживание квартиры. Помимо этого Майту написали из Lextal, что когда договор с ним продлевали в марте этого года, плата за аренду поднялась с 1200 евро до 1450 евро, что уже выше среднего на рынке. Условие было, что владелец позднее не может подавать никаких жалоб. Бюро объяснило, что по окончании договора Майт и должен был остаться без всякой компенсации, вне зависимости от состояния квартиры.
"Письмо говорит, что я хочу необоснованно обогатиться за счет британского посольства и должен вернуть им и залог", — отмечает Майт.
В статье использованы адресованные Майту и маклеру объяснения адвокатского бюро Lextal. Двое эстонских представителей посольства Великобритании в конце прошлой недели не нашли времени прокомментировать тему. Один из них ответил: "К сожалению, сегодня по времени не было возможности составить для вас ответы, займемся этим в начале следующей недели".
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