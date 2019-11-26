ФОТО | Таллиннец сдавал квартиру посольству Великобритании. Проживавшая там работница НАТО сбежала и оставила после себя ужасный бардак

Таллиннец Майт с 1 июля 2014 года сдает свою трехкомнатную квартиру на Пирита теэ посольству Великобритании. Договор аренды подписал тогдашний британский посол Крис Холтби, с оговоркой, что посольство само смотрит и отвечает за то, кто живет в квартире.

В начале 2016 года из квартиры выехал англичанин, который, по словам Майта, охарактеризовал его посольству словами: лучший в мире арендодатель. Через десять дней должен был въехать новый арендатор, работник НАТО. Майт сделал в квартире косметический ремонт, и в январе того же года таинственный работник НАТО, назовем ее Марией, получил отремонтированную квартирую: стены и потолки были заново покрашены, обои поменяны, пол промаслен. В спальне стояла новая кровать с новым матрасом.

"Когда квартира была передана, она была в очень хорошем состоянии", — говорит маклер Кристина Кольк, которая была посредником при сдаче в аренду.

В октябре этого года Майт однажды увидел Марию таскающей ящики в машину. На вопрос, уезжает ли она, Мария ответила отрицательно. "Прошла неделя — ведь посольство пыталось убрать квартиру — и посольство сообщило мне о выезде Марии и прекращении договора аренды", — говорит Майт.

Кольк подтверждает, что в конце прошлого месяца эстонский представитель посольства Великобритании сообщил, что живший в квартире работник НАТО выехал. Хотели вернуть владельцу вымытую и убранную квартиру за два месяца до окончания договора.

Посольство проблемы не видит