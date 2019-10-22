ФОТО | ТОП-3 квартир класса люкс с баней, которая поможет вам согреться хмурыми осенними вечерами

1. Квартира в Китсекюла с большим балконом и домашним СПА, 269 000 евро

Расположившаяся на 90 м2 квартира привлекает внимание не только уютным домашним СПА, но и просторной планировкой и красивым дизайном. Квартира состоит из жилой комнаты открытой планировки, трех спален, ванных комнат, бани и прихожей с большим гардеробом.я

Светлый интерьер в северном стиле разбавлен темными акцентами и интересными узорами. В спальне доминирует элегантный сине-серый цвет. Элегантности добавляют шторы от потолка до пола.

Квартира расположена на 13 этаже высотного здания 2006 года постройки. С балкона площадью 17 м2 можно любоваться прекрасными видами и закатом.

В осенне-зимний период жемчужиной квартиры является, конечно же, сауна!

Более подробная информация на сайте Kinnisvara24.ee.



2. Элегантная квартира в комплексе новостроек на Сикупилли, 232 000 евро