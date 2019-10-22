Баня всегда была неотъемлемой частью жизни эстонцев. Хмурая осень и морозная зима — самое подходящее время для того, чтобы провести время в сауне. Причем, сделать это можно и в городской квартире — все больше квартир в новостройках оснащены специальным помещением. Предлагаем вам посмотреть некоторые варианты!
ФОТО | ТОП-3 квартир класса люкс с баней, которая поможет вам согреться хмурыми осенними вечерами
1. Квартира в Китсекюла с большим балконом и домашним СПА, 269 000 евро
Расположившаяся на 90 м2 квартира привлекает внимание не только уютным домашним СПА, но и просторной планировкой и красивым дизайном. Квартира состоит из жилой комнаты открытой планировки, трех спален, ванных комнат, бани и прихожей с большим гардеробом.я
Светлый интерьер в северном стиле разбавлен темными акцентами и интересными узорами. В спальне доминирует элегантный сине-серый цвет. Элегантности добавляют шторы от потолка до пола.
Квартира расположена на 13 этаже высотного здания 2006 года постройки. С балкона площадью 17 м2 можно любоваться прекрасными видами и закатом.
В осенне-зимний период жемчужиной квартиры является, конечно же, сауна!
- Более подробная информация на сайте Kinnisvara24.ee.
2. Элегантная квартира в комплексе новостроек на Сикупилли, 232 000 евро
В одной из построенных в конце 2018 года высоток Skyline Residence расположилась квартира с действительно элегантным убранством. Упор здесь сделан на дизайнерской мебели и качественном освещении.
Площадь квартиры 55,9 м2. Оформлена она в спокойных пастельных тонах.
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Как и во многих квартирах класса люкс, здесь имеется баня и ванна.
Более подробно можно прочитать на сайте Kinnisvara24.ee.
3. Представительная квартира на улице Роозикрантси в доме времен первой ЭР, 460 000 евро
Просторная и светлая квартира расположена в красивом и высоко ценящемся многоквартирном доме времен первой Эстонской Республики, спроектированном Эугеном Сачариасом. Несколько лет назад квартира была полностью реновирована. При оформлении использовалась помощь дизайнера по интерьеру.
Во втутренней отделке использованы только качественные материалы, на полах — натуральный дубовый паркет. Предпочтение отдается местным производителям. Например, обеденный стол изготовлен вручную специалистами эстонской фирмы Warm North.
Из гостиной открытого типа можно попасть на просторный балкон и насладиться видами Таллинна.
В квартире четыре комнаты, из которых три — спальни.
Жемчужиной квартиры является домашний СПА в японском стиле.
Особую атмосферу создает деревянный настил и имитация окна.
- Более подробная информация представлена на сайте Kinnisvara24.ee.
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