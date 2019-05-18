Журнал Kroonika опубликовал обзор недвижимости известных политиков Эстонии, недавно получивших должности в новом правительстве. В числе других в списке значится член Центриской партии, министр образования и науки Майлис Репс. В собственности политика находятся 3 дома и десятки гектаров земли.
ФОТО │ Три дома и десятки гектаров земли министра Майлис Репс
На протяжении 15 лет Майлис Репс (44) является владелицей внушительного частного дома, расположенного в Нымме. Политик совместно с шестью детьми проживает в здании, построенном в первый период независимости Эстонии. По данным Строительного регистра Эстонии, Начало эксплуатации жилого дома датируется 1930-м годом. В особняке 7 комнат, общая площадь 180 м2. Территория вокруг дома — свыше 1500 м2. Недвижимость обременена тремя ипотеками времен эстонской кроны на общую сумму 3,425 млн крон (218 897 евро) в пользу SEB Pank.
С момента приобретения недвижимости в Нымме в собственности политика также находится дачный дом в Маарду. К строению (55 м2) относится грунт в размере около 860 м2. Дополнительно с начала 2014 года Майлис Репс принадлежит и третий участок, где расположен небольшой дом (50 м2). В Строительный регистр объект занесен как садовый дом. На территории общей площадью 1200 м2 также расположена сауна. Обе недвижимости не обременены ипотекой.
С 2006 года Майлис Репс является также собственницей земельного участка в волости Маарьямаа, где на ее имя зарегистрировано примерно 34,8 га земли. Недвижимость обременена двумя ипотеками в размере 1,56 млн эстонских крон (около 99 700 евро) в пользу SEB Pank.
По данным последней декларации о доходах, Майлис Репс предстоит выплатить SEB Pank жилищный кредит в размере 154 204 евро.
Фото: Ардо Кальювеэ
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