ФОТО │ Три дома и десятки гектаров земли министра Майлис Репс

На протяжении 15 лет Майлис Репс (44) является владелицей внушительного частного дома, расположенного в Нымме. Политик совместно с шестью детьми проживает в здании, построенном в первый период независимости Эстонии. По данным Строительного регистра Эстонии, первый год эксплуатации жилого дома датируется 1930 годом. В особняке 7 комнат, общая площадь 180 м2. Территория вокруг дома — свыше 1500 м2. Недвижимость обременена тремя ипотеками времен эстонской кроны на общую сумму 3,425 млн крон (218 897 евро) в пользу SEB Pank.

С момента приобретения недвижимости в Нымме в собственности политика также находится дачный дом в Маарду. К строению (55 м2) относится грунт в размере около 860 м2. Дополнительно с начала 2014 года Майлис Репс принадлежит и третий участок, где расположен небольшой дом (50 м2). В Строительный регистр объект занесен как садовый дом. На территории общей площадью 1200 м2 также расположена сауна. Обе недвижимости не обременены ипотекой.