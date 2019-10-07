ФОТО | Упавший на балкон окурок соседа сверху привел к страшным последствиям

“В мае этого года в Ида-Вирумаа имел место пожар, начавшийся на балконе многоквартирного дома. Экспертиза показала, что в результате небрежности соседа с верхнего этажа окурок упал на расположенный ниже балкон, после чего загорелась целая квартира. Суммарный ущерб составил около 22 000 евро, а восстановительные работы завершились лишь в сентябре”, — сказала руководитель группы страхования имущества PZU Марге Хабакукк.

Фото: PZU

К сожалению, всего через несколько дней собственник восстановленной квартиры обнаружил на балконе след от нового сгоревшего окурка, хотя в квартире курильщиков нет.

“Это показывает, что происшествие ничему не научило. Задачей квартирных товариществ является запрет курения на балконах. Это в интересах всех собственников квартир и поможет сократить риск возгораний”, — отметила Хабакукк.

В 2017 году на основании Закона о табаке министерство социальных дел проанализировало возможный запрет курения на балконах и в окнах и пришло к выводу, что к проблеме следует подойти посредством квартирных товариществ — тему нужно поднять на общем собрании и добавить соответствующие положения в правила распорядка товарищества.

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