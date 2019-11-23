ФОТО | Урмас Сыырумаа изъявил желание купить Батарейную тюрьму. Смотрите, как она может измениться!

При этом Сыырумаа автоматически не становится победителем, поскольку сначала специальная комиссия должна проверить представленные документы на предмет соответствия требованиям, и только после этого будет открыт конверт с ценовым предложением.

По оценке нынешнего владельца, то есть Riigi Kinnisvara, ситуация разрешится в середине декабря.

Сам Сыырумаа в своем успехе уверен. “Если и мы не подходим, то кто? Во-первых, у нас есть опыт реконструкции старых зданий, например квартала Ротерманни. Во-вторых, RKAS выдвигает достаточно жесткие временные требования, то есть комплекс нужно будет построить за определенный промежуток времени. Уверенность в этом тоже нужно обеспечить”, — сказал бизнесмен.



Patarei kolmnurga kujulise merekindluse vahe-alast saab klaaslaega sisehoov. Eskiisipilt on arhitekt Martin Aunini nägemus ning pole seotud otseselt Sõõrumaa pakkumisega. Foto: patarei.eu veebileht

По плану на территории комплекса площадью 40 000 м2 появятся офисные здания и отель. Наружная часть двора будет находиться под стеклянной крышей и будет представлять собой помещение общественного пользования с точками питания и прочим.



Arhitekt Martin Aunini nägemus Patarei merekindlusest. Sõõrumaa pakkumine jagab üldjoontes Aunini nägemust, ent eskiisipildid pole otseselt pakkumisega seotud. Foto: patarei.eu veebileht

В одной из частей исторического здания расположится музей преступлений коммунизма. При этом застройщик только обеспечить наличие помещений, а владельцем музея станет какое-нибудь государственное учреждение. На пустыре возле здания тюрьмы планируется построить многоквартирные дома.

