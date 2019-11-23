23.11.2019, 08:00

ФОТО | Урмас Сыырумаа изъявил желание купить Батарейную тюрьму. Смотрите, как она может измениться!


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ФОТО | Урмас Сыырумаа изъявил желание купить Батарейную тюрьму. Смотрите, как она может измениться!
Arhitekt Martin Aunini nägemus Patarei merekindlusest. Sõõrumaa pakkumine jagab üldjoontes Aunini nägemust, ent eskiisipildid pole otseselt pakkumisega seotud.Foto: patarei.eu veebileht

На участие в организованном Riigi kinnisvara аукционе по продаже Батарейной морской крепости поступила лишь одна заявка — от фирмы, принадлежащей бизнесмену Урмасу Сыырумаа, пишет Ärileht.

При этом Сыырумаа автоматически не становится победителем, поскольку сначала специальная комиссия должна проверить представленные документы на предмет соответствия требованиям, и только после этого будет открыт конверт с ценовым предложением.

По оценке нынешнего владельца, то есть Riigi Kinnisvara, ситуация разрешится в середине декабря.

Сам Сыырумаа в своем успехе уверен. “Если и мы не подходим, то кто? Во-первых, у нас есть опыт реконструкции старых зданий, например квартала Ротерманни. Во-вторых, RKAS выдвигает достаточно жесткие временные требования, то есть комплекс нужно будет построить за определенный промежуток времени. Уверенность в этом тоже нужно обеспечить”, — сказал бизнесмен.

Patarei kolmnurga kujulise merekindluse vahe-alast saab klaaslaega sisehoov. Eskiisipilt on arhitekt Martin Aunini nägemus ning pole seotud otseselt Sõõrumaa pakkumisega. Foto: patarei.eu veebileht
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По плану на территории комплекса площадью 40 000 м2 появятся офисные здания и отель. Наружная часть двора будет находиться под стеклянной крышей и будет представлять собой помещение общественного пользования с точками питания и прочим.

Arhitekt Martin Aunini nägemus Patarei merekindlusest. Sõõrumaa pakkumine jagab üldjoontes Aunini nägemust, ent eskiisipildid pole otseselt pakkumisega seotud. Foto: patarei.eu veebileht

В одной из частей исторического здания расположится музей преступлений коммунизма. При этом застройщик только обеспечить наличие помещений, а владельцем музея станет какое-нибудь государственное учреждение. На пустыре возле здания тюрьмы планируется построить многоквартирные дома.

Patarei merekindluse sisearhitektuuri iseloomustavad avarus, kõrged laed ning massiivsed võlvid. Foto Maris Tomba. Foto: patarei.eu veebileht

Сыырумаа обещает, что через пять лет Каларанд изменится до неузнаваемости, тем более что совсем скоро свою работу на территории между Горхоллом и Батарейной тюрьму начинает Pro Kapital, которая инвестирует в проект 40 млн евро и построить здесь дома, променад и прочее.

Võlvid peavad säilima ka rekonstrueeritud ja nt büroopindadeks muudetud hoones. Foto: patarei.eu veebileht

Точную стоимость своей заявки Сыырумаа не обнародует, но говорит, что она чуть выше стартовой цены аукциона (4,5 млн евро). Также на этом этапе он не готов обнародовать итоговую сумму возможных инвестиций.

По словам пресс-секретаря RKAS Марилийз Сеппер, новый владелец у грунта может появиться не ранее конца января. “Договор купли-продажи с победителем заключается в течение двух месяцев с момента оглашения результатов”, — говорит она. Она отмечает, что RKAS довольна результатами аукциона. “Мы довольны, поскольку речь идет о большом, притязательном и сложном объекте. Возможных покупателей у него мало. Насколько нам известно, имелся еще как минимум один потенциальный покупатель, который до последнего думал, участвовать в аукционе или нет”.

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