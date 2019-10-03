Народное голосование архитектурного конкурса Центрального рынка продлится еще три дня, до воскресенья, 6 октября. В голосовании уже приняли участие более 5000 человек.
ФОТО | Успейте поучаствовать в выборе нового облика Центрального рынка! Голосование продлится еще три дня
Новый владелец Центрального рынка концерн Astri Grupp организовал архитектурный конкурс, в котором приняли участие три работы. Среди них управа района Кесклинн с помощью интернет-голосования выявит, какая из работ больше всего нравится жителям города.
“Организация архитектурного конкурса — это первое условие, которое город поставил в отношении будущего развития Центрального рынка. Победителя конкурса определит жюри, состоящее из городских планировщиков, архитекторов и представителей нового владельца. В это же время управа района Кесклинн проводит открытое народное голосование в интернете, чтобы выяснить, какая из работ больше всего нравится жителям”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
С работами архитектурного конкурса можно ознакомиться и отдать свой голос на портале www.keskturg.ee/ru, где выставлены работы архитектурных бюро Kadarik, Tüür. Arhitektid., KAMP Arhitektid и KOKO Arhitektid вместе с картинками и описанием.
Голосовать можно до 6 октября. Победитель народного голосования и работа, выбранная жюри, будут объявлены 15 октября. Результаты голосования не являются для членов жюри обязывающими. Победитель народного голосования получит премию в размере 1500 евро.
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“Обновление Центрального рынка вызывает в местных жителях оптимизм, но есть те, у кого есть определенные опасения. Мы постоянно общаемся с новыми владельцами рынка, чтобы новое решение учитывало ожидания всех заинтересованных групп настолько, насколько это возможно. В свою очередь город выдвинул ряд требований, цель которых заключается в том, чтобы новый квартал вписывался в местную среду, был современным городским пространством и помог решить проблемы, связанные с движением. После того, как будет выбрано архитектурное решение, у местных жителей будет возможность высказать свои пожелания”, — добавил старейшина района Кесклинн.
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