ФОТО | Успейте поучаствовать в выборе нового облика Центрального рынка! Голосование продлится еще три дня

Новый владелец Центрального рынка концерн Astri Grupp организовал архитектурный конкурс, в котором приняли участие три работы. Среди них управа района Кесклинн с помощью интернет-голосования выявит, какая из работ больше всего нравится жителям города.

“Организация архитектурного конкурса — это первое условие, которое город поставил в отношении будущего развития Центрального рынка. Победителя конкурса определит жюри, состоящее из городских планировщиков, архитекторов и представителей нового владельца. В это же время управа района Кесклинн проводит открытое народное голосование в интернете, чтобы выяснить, какая из работ больше всего нравится жителям”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

С работами архитектурного конкурса можно ознакомиться и отдать свой голос на портале www.keskturg.ee/ru, где выставлены работы архитектурных бюро Kadarik, Tüür. Arhitektid., KAMP Arhitektid и KOKO Arhitektid вместе с картинками и описанием.

Фото: управа Кесклинна





Фото: управа Кесклинна





Фото: управа Кесклинна

Голосовать можно до 6 октября. Победитель народного голосования и работа, выбранная жюри, будут объявлены 15 октября. Результаты голосования не являются для членов жюри обязывающими. Победитель народного голосования получит премию в размере 1500 евро.