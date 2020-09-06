В Австралии недалеко от города Ипсвича выставили на продажу дом из пузырей. Владельцы планируют получить за него 1,8 миллиона австралийских долларов (около 1,1 миллиона евро). Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на designboom.
ФОТО | В Австралии выставили на продажу дом из пузырей
Объект занимает площадь более тысячи квадратных метров и состоит из 11 бетонных пузырей-куполов. В доме насчитывается 20 комнат: гостиная, три спальни, две ванные комнаты, кухня, мастерская, винный погреб, две библиотеки, рабочий кабинет. Также на территории есть гараж и площадка для гольфа.
Автором необычного дома является австралийский архитектор и владелец архитектурного бюро Birchall & Partners Грэм Бирчелл (Graham Birchall). Он сконструировал постройку в 1981 году в рамках своего диссертационного проекта. “Я полностью уверен в том, что человек может построить все, что угодно”, — отметил архитектор.
Похожий дом находится в Европе. Это вилла Palais Bulles модельера Пьера Кардена на Лазурном Берегу во Франции, построенная в 1979 году. На русский язык название переводится как “Дворец из пузырей”. В феврале 2020 года ее выставили на продажу за рекордные 305 миллионов фунтов стерлингов. Помимо дворца на территории располагались сады, пруды, бассейн, а также амфитеатр с видом на море.
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