ФОТО | В Австралии выставили на продажу дом из пузырей

Объект занимает площадь более тысячи квадратных метров и состоит из 11 бетонных пузырей-куполов. В доме насчитывается 20 комнат: гостиная, три спальни, две ванные комнаты, кухня, мастерская, винный погреб, две библиотеки, рабочий кабинет. Также на территории есть гараж и площадка для гольфа.

Автором необычного дома является австралийский архитектор и владелец архитектурного бюро Birchall & Partners Грэм Бирчелл (Graham Birchall). Он сконструировал постройку в 1981 году в рамках своего диссертационного проекта. “Я полностью уверен в том, что человек может построить все, что угодно”, — отметил архитектор.

Похожий дом находится в Европе. Это вилла Palais Bulles модельера Пьера Кардена на Лазурном Берегу во Франции, построенная в 1979 году. На русский язык название переводится как “Дворец из пузырей”. В феврале 2020 года ее выставили на продажу за рекордные 305 миллионов фунтов стерлингов. Помимо дворца на территории располагались сады, пруды, бассейн, а также амфитеатр с видом на море.

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