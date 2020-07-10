Жюри выбрало победителем архитектурного конкурса пристройки Estonian Business School работу Arkkitehtitoimisto ALA OY, на основании которой в районе высоток на улицах Лаутери и Маакри начнут проектировать 30-этажное здание, на верхних этажах которого будут квартиры.
ФОТО | В центре Таллинна построят 30-этажную высотку. На верхних этажах будут квартиры
Работа архитекторов ALA предусматривает к имеющемуся учебному зданию на улице Лаутери площадью 6000 квадратных метров пристройку площадью 4500 квадратных метров, которая будет доходить до улицы Леннуки.
Доминантой недвижимости на Лаутери, 3 станет 30-этажное высотное здание, куда расширится ускоритель предпринимательства и направленный на наукоемкие стартапы бюро-отель (всего 4000 м2). Над ним построят направленный в основном на учащихся EBS жилой блок (5000 м2).
На верхних этажах здания (15 000 m2) появятся квартиры, доходом от продажи которых покроют большую часть необходимых для расширения учебной и предпринимательской среды EBS инвестиций.
Проектировочные работы начнут после утверждения детальной планировки Лаутери, 3.
Советуем прочитать:
ДО И ПОСЛЕ | Роскошный симбиоз истории и современности: бывший Тартуский художественный музей превратится в эксклюзивный жилой дом
ФОТО | Покупайте! Вилла предполагаемого лидера преступного мира в Виймси за год подешевела почти на миллион евро
Из Таджикистана на родину вернулись около 800 россиян
Семнадцать ножевых: трагедия лучшей фигуристки-одиночницы СССР
Липницкая призналась, что беременна и назвала отца ребенка
Трюк с мылом: за пару минут горелки как новые