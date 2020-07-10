ФОТО | В центре Таллинна построят 30-этажную высотку. На верхних этажах будут квартиры

Работа архитекторов ALA предусматривает к имеющемуся учебному зданию на улице Лаутери площадью 6000 квадратных метров пристройку площадью 4500 квадратных метров, которая будет доходить до улицы Леннуки.

Доминантой недвижимости на Лаутери, 3 станет 30-этажное высотное здание, куда расширится ускоритель предпринимательства и направленный на наукоемкие стартапы бюро-отель (всего 4000 м2). Над ним построят направленный в основном на учащихся EBS жилой блок (5000 м2).

На верхних этажах здания (15 000 m2) появятся квартиры, доходом от продажи которых покроют большую часть необходимых для расширения учебной и предпринимательской среды EBS инвестиций.

Проектировочные работы начнут после утверждения детальной планировки Лаутери, 3.

EBSi plaanitav kõrghoone. Foto: EBS

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