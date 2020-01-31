31.01.2020, 08:01

ФОТО | В Мустамяэ строится современный доходный дом. В нем будет 90 съемных квартир и много возможностей для досуга


EST 14
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Newtoni sarikapidu Foto: Scandium Kinnisvara

Крупнейшая в Эстонии фирма-застройщик сдаваемых в аренду квартир Scandium Kinnisvara строит в Мустамяэ по соседству с Tehnopol пятиэтажный доходный дом. Строительство здания по адресу Кадака теэ, 78d продвигается, и на вчерашнем празднике стропил было отмечено достижение наивысшей точки здания. Дом с 90 планируемыми на сдачу внаём квартирами будет готов уже этим летом.

В доходном доме под названием NEWTON будут сдаваемые внаём квартиры трёх типов: популярные лофты, наёмные студии и рассчитанные на двух человек квартиры типа общежития. Размеры наёмных квартир в пределах 12-28 квадратных метров. Кроме наёмных квартир, в доме будут открытый 24/7 тренажёрный зал, помещение для развлечений, прачечная со стиральными машинами и обставленная наружная терраса с видом на лесопарк. На углублённом первом этаже расположится парковка как для автомобилей, так и для электромопедов и электросамокатов.

Исполнительный директор Scandium Kinnisvara Майдо Люйсте:

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“В Таллиннском научном парке Tehnopol учатся и работают более 18 000 молодых людей, и все они нуждаются в инспирирующем и качественном месте ночлега. В расчёте на них уже летом рядом со зданием Leibur будет построен своеобразный доходный дом со множеством возможностей проведения свободного времени. Мы обставим все наёмные квартиры, сделав въезд для будущих жильцов особенно удобным и быстрым. Дом со всеми наёмными квартирами останется в заведовании Scandium Kinnisvara”.

Калле Арон, менеджер по развитию Scandium Kinnisvara:

“NEWTON станет первым в Эстонии доходным домом с концепцией co-living. В отличие от места, где можно просто выспаться и отдохнуть, мы создаём жильцам удобные возможности проведения досуга, занятия тренировками и социализации. Наша цель — предложить только что переехавшим в Таллинн молодым людям общину, а в дальнейшем и содружество, с которыми они будут создавать стартапы, развивать предпринимательство Эстонии и претворять в жизнь интересные проекты”.

Архитектура здания инспирирована стилем Bauhaus. Архитекторы — OÜ Kauss Arhitektid, генеральный подряд осуществляет Stark Ehitus OÜ. Дом будет сдан в эксплуатацию летом этого года.

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