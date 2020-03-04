Президент союза художников Эстонии Элин Кард развенчивает миф о Ласнамяэ как о каменных джунглях: возле ее дома много природы, животных и птиц, пишет Eesti Päevaleht.
ФОТО | В обычной ласнамяэской панельке расположился необыкновенно стильный лофт с огромными окнами
“На соседнюю крышу прилетает большой филин и сидит. Однажды мы встретились, когда я пила на своем балконе утренний кофе. Филин испугался встрече намного сильнее меня, — рассказывает Элин Кард (47). — Он как раз тоже завтракал. Голубем”.
По словам Элин, птиц в Ласнамяэ очень много, а также зайцев и лис. Однажды она видела даже медведя. “Видела, как шесть полицейских машин гонялись за медведем”, — смеется женщина.
Первый ее визит в Ласнамяэ немного напугал Элин. “Как-то мне пришлось побывать тут вечером. Все показалось серыми и темным. Но на самом деле это не так”, — говорит женщина. Сама она родилась в Пярну, жила в Каламая и Старом Таллинне.
Помещение в Ласнамяэ, представлявшее из себя на тот момент квартиру-ателье, Элин получила в свое распоряжение в 2011 году. На то, чтобы сделать из нее пригодную для проживания площадь, ушел год и все сбережения. “Здесь как будто взорвалась бомба. В прямом смысле этого слова. Никто не хотел эту квартиру. Да и я сама, увидев ее первый раз, сбежала — только пятки сверкали. Она была в очень плачевном состоянии”. По словам Элин, через потолочные панели практически было видно небо, а электричества и воды и вовсе не было. При этом само помещение — очень необычное. Речь идет о предназначенной специально для художников квартире, расположенной в обычной ласнамяэской многоэтажке. В квартире имеется мастерская площадью в несколько десятков метров. Высота потолков в мастерской — четыре метра.
Поскольку сейчас Элин работает президентом союза и на творческую работу особо времени нет, то в мастерской у нее обустроена жилая комната. Из огромного окна отрывается невероятный вид на озеро Юлемисте, Тоомпеа и Лаагна теэ.
Сейчас Ласнамяэ имеет несколько обликов. До прошлого года можно было сказать, что на Паэ время как будто остановилось. “К счастью, там остался рынок, где продаются орехи, фрукты, овощи, ассортимент рыбного отдела очень хороший. Это одно из немногих мест, где можно поностальгировать и купить сочники, щедро начиненные творогом”, — говорит Элин.
Недалеко от ее дома расположено несколько исторических мест: парк Кадриорг, замок и мемориалы Маарьямяэ, Певческое поле. Мест для прогулок и оздоровительного спорта достаточно.
Также в Ласнамяэ появилось множество хороших мест общественного питания и культурного проведения досуга. Хотя Элин отдыхает преимущественно за пределами своего района, она говорит, что заняться здесь есть чем. Например, в центре культуры “Линдакиви” постоянно проходят выставки и концерты. В этом году она даже купила билет на театральное представление, но пойти в итоге так и не смогла. Летом около дома Элин проходят кинопоказы под открытым небом. Их они с мужем посещали несколько раз.
“Начало” Ласнамяэ набирает все большую популярность и среди хипстеров. “По слухам, хипстеры уже облюбовали этот район. В Мустамяэ их тоже много”, — говорит художница.
Когда в прокат выйдет “Tenet” Кристофера Нолана, снимавшийся в том числе в Ласнамяэ, то интерес к району может вырасти еще.
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