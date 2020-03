ФОТО | В обычной ласнамяэской панельке расположился необыкновенно стильный лофт с огромными окнами

Elini elutoaks muudetud endises ateljeeruumis paistab hiigelsuurest aknast hingematvalt avar vaade. Panoraami ühes otsas on Ülemiste järv ja teises Toompea siluett. Kui aga väljas möllab väga tugev torm, võib see akna lausa sissepoole kummi puhuda. „See on päris jube,” tunnistab Elin.

Priit Simson