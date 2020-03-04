ФОТО | В обычной ласнамяэской панельке расположился необыкновенно стильный лофт с огромными окнами

“На соседнюю крышу прилетает большой филин и сидит. Однажды мы встретились, когда я пила на своем балконе утренний кофе. Филин испугался встрече намного сильнее меня, — рассказывает Элин Кард (47). — Он как раз тоже завтракал. Голубем”.

По словам Элин, птиц в Ласнамяэ очень много, а также зайцев и лис. Однажды она видела даже медведя. “Видела, как шесть полицейских машин гонялись за медведем”, — смеется женщина.

Первый ее визит в Ласнамяэ немного напугал Элин. “Как-то мне пришлось побывать тут вечером. Все показалось серыми и темным. Но на самом деле это не так”, — говорит женщина. Сама она родилась в Пярну, жила в Каламая и Старом Таллинне.

Помещение в Ласнамяэ, представлявшее из себя на тот момент квартиру-ателье, Элин получила в свое распоряжение в 2011 году. На то, чтобы сделать из нее пригодную для проживания площадь, ушел год и все сбережения. “Здесь как будто взорвалась бомба. В прямом смысле этого слова. Никто не хотел эту квартиру. Да и я сама, увидев ее первый раз, сбежала — только пятки сверкали. Она была в очень плачевном состоянии”. По словам Элин, через потолочные панели практически было видно небо, а электричества и воды и вовсе не было. При этом само помещение — очень необычное. Речь идет о предназначенной специально для художников квартире, расположенной в обычной ласнамяэской многоэтажке. В квартире имеется мастерская площадью в несколько десятков метров. Высота потолков в мастерской — четыре метра.

Elini elutoaks muudetud endises ateljeeruumis paistab hiigelsuurest aknast hingematvalt avar vaade. Panoraami ühes otsas on Ülemiste järv ja teises Toompea siluett. Kui aga väljas möllab väga tugev torm, võib see akna lausa sissepoole kummi puhuda. „See on päris jube,” tunnistab Elin. Priit Simson

Elini kabinetis pole kirjutuslauda. „Uut ma poest osta ei taha ja vana, mis mulle meeldiks, pole veel leidnud,” selgitab Elin. Sülearvutite ajastul see töötegemist ei sega. Foto: Priit Simson

Поскольку сейчас Элин работает президентом союза и на творческую работу особо времени нет, то в мастерской у нее обустроена жилая комната. Из огромного окна отрывается невероятный вид на озеро Юлемисте, Тоомпеа и Лаагна теэ.