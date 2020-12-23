Арноут Лугтмейер в середине 2000-х получал самую высокую в Эстонии зарплату. Он был председателем правления нефтяной компании E.O.S. Брутто-зарплата — 3,5 млн крон, или 223 700 евро в год. Сейчас же родившийся в Бельгии голландец продает свое роскошное поместье, пишет Ärileht.
ФОТО | В Пирита продается роскошный особняк с хамамом. Его владелец когда-то зарабатывал больше всех в Эстонии
В Пирита в Мяхе продается за 1,9 млн евро шикарная вилла. Площадь дома – 480,2 м2.
Автором особняка является признанный архитектор Вахур Сова, и планировка и интерьер созданы в сотрудничестве датского дизайнера интерьеров Марка Йохумсена и Меэлиса Пресса. Отдельного упоминания заслуживает большая спальня площадью 74 м2 на втором этаже, при которой есть свой хамам и вместительная ванная комната. Также рядом с ней находится гардеробная, в центре которой отдельный островок для аксессуаров.
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