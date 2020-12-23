23.12.2020, 08:00

ФОТО | В Пирита продается роскошный особняк с хамамом. Его владелец когда-то зарабатывал больше всех в Эстонии


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ФОТО | В Пирита продается роскошный особняк с хамамом. Его владелец когда-то зарабатывал больше всех в Эстонии
Foto: Kinnisvara24.ee

Арноут Лугтмейер в середине 2000-х получал самую высокую в Эстонии зарплату. Он был председателем правления нефтяной компании E.O.S. Брутто-зарплата — 3,5 млн крон, или 223 700 евро в год. Сейчас же родившийся в Бельгии голландец продает свое роскошное поместье, пишет Ärileht.

Foto: Kinnisvara24.ee

В Пирита в Мяхе продается за 1,9 млн евро шикарная вилла. Площадь дома – 480,2 м2.

Автором особняка является признанный архитектор Вахур Сова, и планировка и интерьер созданы в сотрудничестве датского дизайнера интерьеров Марка Йохумсена и Меэлиса Пресса. Отдельного упоминания заслуживает большая спальня площадью 74 м2 на втором этаже, при которой есть свой хамам и вместительная ванная комната. Также рядом с ней находится гардеробная, в центре которой отдельный островок для аксессуаров.

Foto: Kinnisvara24.ee
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Foto: Kinnisvara24.ee


Foto: Kinnisvara24.ee


Foto: Kinnisvara24.ee


Foto: Kinnisvara24.ee


Foto: Kinnisvara24.ee


Foto: Kinnisvara24.ee

Смотрите фотографии и дополнительную информацию здесь.

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