ФОТО | В Пирита продается роскошный особняк с хамамом. Его владелец когда-то зарабатывал больше всех в Эстонии

В Пирита в Мяхе продается за 1,9 млн евро шикарная вилла. Площадь дома – 480,2 м2.

Автором особняка является признанный архитектор Вахур Сова, и планировка и интерьер созданы в сотрудничестве датского дизайнера интерьеров Марка Йохумсена и Меэлиса Пресса. Отдельного упоминания заслуживает большая спальня площадью 74 м2 на втором этаже, при которой есть свой хамам и вместительная ванная комната. Также рядом с ней находится гардеробная, в центре которой отдельный островок для аксессуаров.

























Смотрите фотографии и дополнительную информацию здесь.

Советуем прочитать:

ФОТО | Королевское великолепие! Эта квартира в обычной мустамяэской панельке напоминает роскошный французский замок

ФОТО | Да, такое возможно! Квартира с большой уютной террасой почти в самом центре Таллинна