ФОТО | В прибрежной части Кадриорга появятся два новых жилых дома

Два пятиэтажных здания с эффектной архитектурой, которые будут располагаться по адресу Кийкри 6 — это продолжение Резиденций Кийкри, располагающихся в том же квартале. В сентябре 2020 года Резиденции Кийкри были удостоены звания лучшего проекта по развитию жилых домов Балтии. Состоящий из десяти зданий жилой комплекс окончательно будет готов к 2022 году.

Всего будет построено 86 квартир и четыре коммерческих площади. Квартиры будут 1-5-комнатные. На последних этажах будут находиться эксклюзивные пентхаусы с просторными террасами. Особенными эти дома делает то, что каждый владелец, как настоящий художник, сможет от начала до конца создать интерьер квартиры по своему вкусу. Например, в дополнение к базовому пакету можно будет выбрать карнизы для штор, а также дополнительные решения освещения, системы умного дома и охлаждения. На некоторых террасах можно будет установить наружный джакузи. Решение по внутренней отделки можно будет выбрать из четырёх разных вариантов.

При строительстве зданий будут использоваться только экологически чистые решения. Одна из главных задач — это создание домов с как можно более экономным потреблением энергии и очень хорошим внутренним климатом. Например, в квартирах будет основанная на потреблении система отопления, благодаря которой, каждый из владельцев квартир будет платит только за отопление, которое использует.

Близкую к морской тематике концепцию архитектуры домов создали архитекторы из PIN Arhitektid. “Здания Кийри 6 гармонируют с прибрежными парками Кадриорга. Динамичная обстановка набережной с постоянно движущимися кораблями, волнами и людьми отражается в прерывистой линии границ балконов на фасадах зданий, которые напоминают гребни волн. Кийкри 6 созданы для диалога с другими зданиями на той же улице, чтобы достичь единого, и в то же время наполненного деталями городского пространства,” сказал архитектор и партнёр PIN Arhitektid Неэме Тиимус.

Авторами решений по внутренней архитектуре являются Эрленд Арге и Тимо Виллак. “Расположение, архитектура здания и желание создать среду проживания отражающую близость моря вдохновляли при продумывании архитектуры интерьера. В выборе пакетов внутренней отделки можно найти как простую теплоту, так и достаточное количество гламура”, описал архитектор по внутренней отделке Эрленд Арге.