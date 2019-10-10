В самом маленьком городе Эстонии Мыйзакюла много пустых домов, но покупателей не много. Потому что в Мыйзакюла нет работы и народу становится все меньше, пишет Eesti Ekspress.
ФОТО | В самом маленьком городе Эстонии можно купить целую улицу по цене одного дома в Таллинне
В Мыйзакюла можно приобрести квадратный функциональный дом за 5 тысяч. И бревенчатый дом с печным отоплением за 10-12 тысяч. И трехкомнатную квартиру за 2 тысячи.
НУРМЕ 6, ЦЕРКОВНОЕ ЗДАНИЕ ПЛЮС ЖИЛОЙ ДОМ, 60 000 ЕВРО
Большой светлый деревянный дом. Просторный зал. Комната для собраний. Туалеты. Гардероб. Объявление о продаже висит два года. Когда-то цена была 120 000 евро, теперь 60 000, и не факт, что она останется такой.
Жилой дом Соо 8, в спокойном месте, 10 000 евро
Маленький зеленый домик. 56 квадратных метров. Воздушный тепловой насос. На участке погреб и сарай. Дом продается уже годами.
КИВИ 14, ЖИЛОЙ ДОМ, 32 000 ЕВРО
КАЗЕ 10, ЖИЛОЙ ДОМ, 20 000 ЕВРО
Дом пустой и старый.
ЫХТУ 10, ЖИЛОЙ ДОМ, 12 000 ЕВРО
Старый деревянный дом. Через пару дней после поездки журналиста в Мыйзакюла его купил мужчина из Тарту.
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