ФОТО | В самом маленьком городе Эстонии можно купить целую улицу по цене одного дома в Таллинне

В Мыйзакюла можно приобрести квадратный функциональный дом за 5 тысяч. И бревенчатый дом с печным отоплением за 10-12 тысяч. И трехкомнатную квартиру за 2 тысячи.

НУРМЕ 6, ЦЕРКОВНОЕ ЗДАНИЕ ПЛЮС ЖИЛОЙ ДОМ, 60 000 ЕВРО



Foto: Vallo Kruuser

Большой светлый деревянный дом. Просторный зал. Комната для собраний. Туалеты. Гардероб. Объявление о продаже висит два года. Когда-то цена была 120 000 евро, теперь 60 000, и не факт, что она останется такой.

KOGUDUSE LIIGE VILMA RUUBEL: Mõtlesime, et kirikust võiks saada kontserdisaal. Aga rahvamaja tehti korda ja Mõisakülas on nüüd saal olemas. Foto: Vallo Kruuser

Жилой дом Соо 8, в спокойном месте, 10 000 евро

Маленький зеленый домик. 56 квадратных метров. Воздушный тепловой насос. На участке погреб и сарай. Дом продается уже годами.

КИВИ 14, ЖИЛОЙ ДОМ, 32 000 ЕВРО

HENDRIK MÜÜB ÕE MAJA: Tule sisse ja ela! Foto: Vallo Kruuser

INIMSÖÖJA KASS: Mina elan majas, mis on müügis! Foto: Vallo Kruuser

КАЗЕ 10, ЖИЛОЙ ДОМ, 20 000 ЕВРО

Foto: Vallo Kruuser

Дом пустой и старый.

ЫХТУ 10, ЖИЛОЙ ДОМ, 12 000 ЕВРО

SÜNNE JA AIN: Meie maja osteti juba ära! Foto: Vallo Kruuser

Старый деревянный дом. Через пару дней после поездки журналиста в Мыйзакюла его купил мужчина из Тарту.

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