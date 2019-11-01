За фасадом одного обычного деревянного дома в Каламая скрывается все что угодно, но не заурядное жилье. Сравнимая по площади с домом (99 м2) квартира впечатляет планировкой, внутренней отделкой и, не исключено, что самой крутой сауной в районе!
ФОТО | В самом обычном доме в Каламая расположилась уникальная квартира, где дух района переплетается с городским гламуром
Четырехэтажная квартира расположена на двух этажах. Здесь свойственный Каламая дух переплетается с городским гламуром и роскошью. Величественный бархат, современный дизайн и античность умело соединены с теплым и близким к природе деревом.
В квартире с легкостью соседствуют различные стили и эпохи. Создается впечатление, будто пластиковые стулья Kartell и антикварный обеденный стол — это единый комплект. На кухне — стильная и минималистичная дизайнерская мебель, выполненная на заказ фирмой Awest.
С гордостью расставлен акцент на деталях самого дома: бревенчатая стена и элегантные отреставрированные двери.
На втором этаже расположилась просторная баня, что для городских квартир не свойственно. Вся отопительная система и сауна управляются дистанционно и при помощи приложения. Так что вы можете легко затопить ее, даже если сами находитесь не дома.
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- Эта прекрасная квартира выставлена на продажу. Более подробно можно прочитать на сайте Kinnisvara24.ee.
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