ФОТО | В самом обычном доме в Каламая расположилась уникальная квартира, где дух района переплетается с городским гламуром

Четырехэтажная квартира расположена на двух этажах. Здесь свойственный Каламая дух переплетается с городским гламуром и роскошью. Величественный бархат, современный дизайн и античность умело соединены с теплым и близким к природе деревом.

В квартире с легкостью соседствуют различные стили и эпохи. Создается впечатление, будто пластиковые стулья Kartell и антикварный обеденный стол — это единый комплект. На кухне — стильная и минималистичная дизайнерская мебель, выполненная на заказ фирмой Awest.

С гордостью расставлен акцент на деталях самого дома: бревенчатая стена и элегантные отреставрированные двери.

На втором этаже расположилась просторная баня, что для городских квартир не свойственно. Вся отопительная система и сауна управляются дистанционно и при помощи приложения. Так что вы можете легко затопить ее, даже если сами находитесь не дома.

Больше фотографий смотрите в галерее:

Эта прекрасная квартира выставлена на продажу. Более подробно можно прочитать на сайте Kinnisvara24.ee.

Советуем прочитать: