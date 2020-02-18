В начале марта входящее в концерн Silikaat Grupp предприятие Aromare OÜ открывает новейший центр Вяйке-Ярве, в котором будут собраны, прежде всего, магазины, предлагающие товары для строительства и ремонта, а также элементы интерьера — например, крупнейший в регионе Ehituse ABC.
18.02.2020, 12:01
ФОТО | В Таллинне откроется новый центр. В нем будут магазины стройматериалов и предметов интерьера
Кроме того, там расположится и первый в Ярве спортивный клуб MyFitness. Верхние этажи будут отданы под офисы.
Строителем здания является AS Merko Ehitus Eesti, архитектор Юло Пейль.
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