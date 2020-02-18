ФОТО | В Таллинне откроется новый центр. В нем будут магазины стройматериалов и предметов интерьера

В начале марта входящее в концерн Silikaat Grupp предприятие Aromare OÜ открывает новейший центр Вяйке-Ярве, в котором будут собраны, прежде всего, магазины, предлагающие товары для строительства и ремонта, а также элементы интерьера — например, крупнейший в регионе Ehituse ABC.