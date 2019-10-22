ФОТО | В Таллинне построят роскошный квартал Каларанна за 40 млн евро. На первых этапах появится 240 квартир

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“Строительство жилого района в Каларанна — это проект, который позволяет застройщику проявить свой профессионализм, поскольку строительство около моря предполагает очень высокие требования к инженерным решениям. Район Каларанна действительно является особенным как для местных жителей, так и для туристов, поэтому на застройщике квартала Каларанна также лежит ответственность за создание качественного городского пространства”, — сказал председатель правления Nordecon AS Герд Мюллер. “В создаваемом вокруг жилых зданий ландшафтном дизайне имеют ценность виды на море и окружающие достопримечательности, такие как Горхолл, Батарея, Котел культуры и церковь Олевисте”, — добавил Мюллер.

Целью ландшафтного дизайна квартала Каларанна является создание многослойной городской структуры, которая работает как часть города Таллинн, соединяет город с морем как визуально, так и с точки зрения логистики, обогащает город в целом и подчеркивает своеобразие региона. В районе в числе прочего будет сооружен парк Каларанна, который, как часть открытого городского пространства, предложит различные виды досуга, такие как мероприятия на свежем воздухе, каток и игровые площадки. Согласно концепции бездорожного городского пространства, парковка полностью переведена под землю, обеспечивая тем самым беззаботное и комфортное движение одновременно как для пешеходов, так и для водителей. Запланированный прибрежный променад начнется с улицы Каларанна, пройдет, огибая бассейн Каласадама, и продолжится в направлении Лётной гавани. Природная береговая линия, наряду с ее каменистым, галечным и песчаным пляжами, в основном сохранится в неизменном виде.

Архитекторами квартала Каларанна являются Михкель Тюйр и Отть Кадарик вместе с командой архитекторов Kadarik Tüür Arhitektid. Строительство квартала Каларанна площадью около 39 000 м² пройдет в три этапа. Всего будет построено двенадцать зданий общей брутто-площадью около 38 300 м². Планирующиеся четырех- и пятиэтажными сооружаемые здания будут примыкать к Горхоллу и парку Каларанна. Фасадные отделки будут оформлены в разных тонах и структурах: например, будут использованы натуральный камень, дерево, алюминиевая композитная плита и кирпич. Согласно детальной планировке, на территории недвижимости будет построена одноэтажная подземная парковка площадью 20 000 м², рассчитанная примерно на 450 парковочных мест. К концу первых двух этапов строительства будет готова территория площадью ориентировочно в 31 500 м², восемь зданий с общей брутто-площадью около 25 600 м² и 2/3 подземной парковки с примерно 370 парковочными местами.