ФОТО | В Ülemiste City заложили краеугольный камень нового 12-этажного офисного здания

В Technopolis Ülemiste заложили краегольный камень в фундамент нового 12-этажного офисного здания, расположенного по адресу Сепапая 1. Носящее имя известного эстонского химика Виктора Пальми здание будет готово в мае 2020-го года. Архитектурный проект, созданное бюро KOKO Arhitektid, воплотит в жизнь строительная компания Oma Ehitaja.
“В строительство нового представительского здания в Ülemiste City, который , мы инвестируем свыше 25 млн евро. Благодаря этому, на рынке офисных площадей появятся еще 10 800 кв.м, на которые сейчас большой спрос”, — сказал председатель правления Technopolis Ülemiste AS Герт Йостов. “Блестящий архитектурный проект KOKO также включает в себя парковочное здание на 540 мест и площадь с фонтаном и зонами отдыха, где в будущем будут проводить различные мероприятия”.
“Ülemiste City — это хорошо развитый бизнес-район, который сопоставим с такими же районами по всему миру”, — отметила министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон. “Тут смогли создать оптимальную среду для предпринимательства, где представлены различные топовые предприятия и услуги: инновации и синергия являются здесь являются ключевыми факторами успеха”.
“Новый строящийся объект стал один из важнейших для компании Oma Ehitaja как по объему, так и по сути. При сотрудничестве с заказчиком и проектировщиками мы хотим построить в Ülemiste City здание с современными рабочими условиями, которое станет символом всего района”, — сказал председатель правления Oma Ehitaja AS Кайдо Фридолин. “Мы стремимся подтвердить профессиональному и требовательному заказчику свои строительные навыки, сдав качественное офисное здание в установленные сроки”.
Офисное здание и расположенная рядом крытая парковка будут объединены между собой галереей, а попасть на парковку можно будет со стороны улицы Суур-Сыямяэ. В здании, рассчитанном более чем на 540 парковочных мест, предусмотрена также велосипедная парковка. С южной стороны нового офисного здания построят площадь с фонтаном и зонами отдыха.
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Дополнительная информация: https://www.technopolis.ee/sepapaja1/
Фото: Юлия-Мария Линна